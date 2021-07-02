收購蘇寧易購動機為何？　《彭博》﹕阿里冀鞏固電商霸主地位

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-02 19:17

《彭博》引述消息報道，阿里巴巴（9988）和江蘇省政府接近就收購蘇寧易購股權達成協議。另外，阿里巴巴亦夥小米（1810）、海爾（6690）、美的等入股蘇寧易購。收購一間處於風口浪尖的公司，阿里巴巴真的有萬全之策？

蘇寧易購是中國最大的家電、電子產品和其他消費品零售商之一。但自6月17日起因籌劃的股份轉讓重大事項而停牌，停牌前市值約為520億元（人民幣‧下同）。

2015年8月，阿里巴巴斥資283億元收購了蘇寧易購 19.99% 的股份，在2019年，蘇寧易購分別收購超市運營商家樂福（中國）的80％和37網點萬達百貨，這些收購部分是通過借款支付的。蘇寧易購的淨債務漸漸從2015年的146億元激增至今年3月的553億元。

蘇寧易購是中國最大的家電、電子產品和其他消費品零售商之一。（資料圖片）

阿里巴巴意欲何為？

此前，北京市第二中級人民法院凍結張近東所持有的約5.4億股蘇寧易購股份，佔公司總股本的5.8%，與此同時，張近東控股的蘇寧電器集團有限公司亦出售了部分股份，並計劃出售更多股份。

報道指，阿里巴巴可能正試圖利用這一領導層真空，在其陷入困境的情況下獲得對蘇寧易購的更多控制權，鞏固阿里巴巴電子商務霸主地位。而潛在的投資可能標誌著阿里巴巴的捲土重來，將有助於其蠶食其主要競爭對手京東的傳統電子產品據點，同時與地方當局攜手表明公司已準備好重新進行交易。

蘇寧董事長張近東﹙中﹚。（國際米蘭官方 facebook）

蘇寧易購難離張氏家族

但事情並非如此簡單，據悉，張近東對蘇寧易購的控制主要通過3種方式。截至3月底，張近東個人持有略高於 20% 的股份，另外約20%的股份由他持有一半股份的蘇寧電器集團持有。最後， 由他和他的兒子張康陽全資擁有的蘇寧控股集團有限公司擁有3.98%的股份。

報道指，即使阿里巴巴等財團買斷張近東的所有股權，蘇寧易購可能還是要與張氏家族打交道。蘇寧易購最有價值的部分是其物流和融資業務。但從事小額貸款等業務的蘇寧金融服務上海有限公司，是由蘇寧易購持股41.15%，該部門的利潤將不得不與張氏家族的蘇寧控股分享。

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 （Getty）

夥地方政府減輕風險

報道指出，蘇寧易購是一家上市公司，雖然看似由家族經營的企業集團，但其餘部分是不透明的，其大部分借款來自私人投資者，意味著沒有多少公開信息。

報道又指，或許阿里巴巴亦知道對不良資產需要保持謹慎態度，所以選擇江蘇省政府作為合作夥伴，目的是可以一起施加控制。如果出現問題，亦可以一齊承擔。