ATM半年表現平庸　下半年想跑贏　要避開高人氣股？｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-07-04 09:00

2021年剛剛過了一半的時間，亦有不少人關注上半年恒生指數的贏家以及輸家。最值得留意的是，今年年初幾乎人人都持有的ATM（阿里、騰訊、美團）並未進入10大最佳表現的藍籌股份名單。至於最差的10隻藍籌股份，亦不包括幾乎大多數港人看淡的匯豐（0005）。換句話說，如果投資者追逐潮流喜好而買賣股票，中長期表現也許只是平庸。

上半年ATM表現平庸

上半年表現最佳的恒指成份股是碧桂園服務（6096），期內上升60.0%（6月30日收市價： 83.9港元）。表現排第2以及第3名的分別是中石油（0857）（+57.5%）和中信股份（0267）（+52.5%）)。老二和老三的表現其實跟老大沒有太大的分別，只要買中其中一隻已經可以了。中石油是少數仍然留在指數內的上游資源股，因此只要油價向上中石油的股價表現自然優秀。至於老四和老五分別是安踏體育（2020）（+48.7%）以及舜宇光學（2382）（+44.6%）。安踏體育很明顯受惠於新疆棉事件，但仍未有能力進入三甲的位置。

阿里巴巴（9988）今年上半年從232.6港元跌至220.0港元，累跌幅度達5.4%。（資料圖片）

至於大多數散戶以及機構投資者有重倉持貨的ATM，由於2月份全球中概股遭斬倉拋售亦表現平庸。那當然，與內地反壟斷相關的風險亦是很大的股價表現障礙。阿里巴巴（9988）上半年從232.6港元跌至220.0港元（-5.4%），騰訊（0700）則從564.0港元上升至584.0港元水平（+3.5%）。至於企業靈魂人物忽然走去轉貼詩句的美團（3690），則由294.6港元上升至320.4港元(+8.8%)。這三隻新經濟幾乎被坊間一致認定為必買增長股，因此如此水平的股價表現未必太令人滿意。

至於另一隻人氣股小米（1810），今年首6個月的表現更強差人意。儘管於近幾季一直在搶奪華為（Huawei）手機市場以及不受反壟斷因素的阻礙，惟上半年股價仍下挫18.7% （6月30日收市價: 27.0港元） ，亦有資格進入上半年5大表現最醜的藍籌股名單。事後孔明式的解話便是小米在搶佔華為手機市場方面不及Oppo與Vivo的效率。另一個比較上少人談及的因素便是市場預期小米將會面對更加激列的競爭（例如： 華為的鴻蒙OS回歸）。

今年上半年表現最差的藍籌是海底撈（6862），其上半年股價下挫31.5%（6月30日收市價: 40.9港元）。（資料圖片）

表現最曳藍籌 海底撈的「死因」

至於今年上半年表現最差的藍籌是海底撈（6862），其股價累挫31.5%（6月30日收市價: 40.9港元）。2020年因為內循環等概念，海底撈一度成為高人氣股份之一。然而，2021年絕對不是有利於這隻中國大陸火鍋股的年份。

在今年3月初海底撈為2020年度發佈盈警，其上半年因疫情關係業績方面自然不佳。只不過，下半年的收入以及盈利復甦幅度亦遜於預期。近幾年海底撈不斷大量開新店，但尤其是在2020年下半年收入增幅追不上開新舖的速度。

另一個大問題亦應該是每名客戶平均消費金額的下跌。尤其是自從今年2至3月份開始，在中國大陸多了KOLs以及網上論壇參與者談論如何以17至27元人民幣的價錢在海底撈餐店內吃一餐飽。相關做法近期亦多了作出模仿，而且海底撈的官方回應是不作出介入干涉。

如果此風氣持續下去，相信海底撈於未來1至2年的收入以及盈利水平將會明顯受壓。理論上，每名客戶平均餐消費70至200元人民幣不等，這才是乎合海底撈的利益吧。

「五窮六絕七翻身」是港股傳統智慧之一，有指80年代已有這個說法，據說這是當年股票研究員參考多年數據後所得出的結論，研究員發現股市在5月會開始下跌，6月跌勢加劇，直至7月才會止跌回升，故得出「五窮六絕七翻身」的說法。（資料圖片）

股價跌不代表抵買 想跑赢要避開高人氣股份

如果談到恒生指數的表現，今年應該沒有出現所謂的「五窮月」，即使是六絕也不算是很應驗。可以說有心人在背後為恒生指數進行「維穩」，因此恒生指數的相對表現亦沒有國企指數以及恒生科指那麼的波動。

正如上面所述，ATM上半年表現僅屬平庸，而且小米甚至成為五大醜股之一。這大概不難明白為何恒生指數的表現會穩過恒生科指。

至於今年下半年的恒生指數的表現展望，其實亦無謂作出預測。原因之一是「玩股票」的要點便是想法不能夠太過正常（又或者是太過正路）。

筆者近日聽到不少散戶投資者、坊間財演以及窩輪商在大力推介ATMXJ股份（包括相關窩輪以至牛熊証）。其中一個理由是他們一致認為不少新經濟股份尤其是自從今年2月中起計已累跌不少，因此再往下跌的空間並不會太多。

然而，市場內沒有甚麼所謂的不能跌穿的鐵底，只要仍有大量投資者（包括基金）仍然持有某一類股份，這亦暗示大量「韭菜」仍在。此外，內地的反壟斷事件尚未完結，這亦暗示不利於科技巨企的政策因素仍然存在。至低限度，7月份未必是值得大手吸納ATMXJ的良機。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師