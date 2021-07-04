中國網信辦下架「滴滴出行」App　美股剛上市不到一周

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-04 20:31

「滴滴出行」App遭中國網信辦要求下架！據「網信中國」微信公眾號消息，根據舉報，經檢測核實，「滴滴出行」App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題。中國國家網路資訊辦公室依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」App，要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在的問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。

7月2日，據中國網信網消息，網路安全審查辦公室發佈關於對“滴滴出行”啟動網路安全審查的公告稱，為防範國家資料安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網路安全法》，網路安全審查辦公室按照《網路安全審查辦法》，對「滴滴出行」實施網路安全審查。為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間“滴滴出行”停止新用戶註冊。

對此，滴滴回應稱，滴滴將積極配合網路安全審查。審查期間，公司將在相關部門的監督指導下，全面梳理和排查網路安全風險，持續完善網路安全體系和技術能力。

值得關注的是，6月30日，滴滴出行以16.65美元/股的價格在美國納斯達克開市交易，這個價格比之前預定的14美元發行價上漲約20%。上市股票代碼為DIDI。

按照當日最高估價計算，滴滴市值一度飆升到800億美元。根據PitchBook的資料，上一輪融資時，滴滴的最近一次估值為620億美元。

不過，公開交易後，滴滴股價出現大幅度跳水。截至當日美股收盤，其股價重新跌落到14美金附近，一度甚至有破發風險。7月2日，截止美股收盤，滴滴股價報15.525美元/股。