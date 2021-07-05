Tesla減價攬量背後　為掌握海量數據　擁最大的資產

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-05 08:19

據《證券日報》7月5日報道，在價格這件事上，特斯拉算是「野蠻人」。它迅速地將自己通過技術升級和規模效應擠出的利潤「返利」給消費者，不斷降低的購車門檻不僅撩撥着年輕消費者的「豪車夢」，同時更毫不留情地將競爭對手甩在身後。

7月2日晚間，美國電動車巨頭特斯拉公佈了今年（2021年）第二季度的交付數據：特斯拉在第二季度共生產20.64萬輛電動車，共交付20.13萬輛電動車，兩項數據均創下公司的季度新高，亦超出市場預期。

中國方面，據乘聯會數據顯示，今年4月份和5月份特斯拉在中國的銷量分別達到2.58萬輛和3.35萬輛，並在5月份成為中國批發銷量冠軍。中汽協秘書長助理兼技術部部長王耀認為，特斯拉之所以一直壓着產品成本做汽車銷售，更深遠的考慮是做數據策略。特斯拉正在通過大規模的終端鋪設掌握海量數據，從而形成數據壁壘。

特斯拉百萬級規模加速數據收集

事實上，針對「汽車數據資源」的開採競賽早已悄然啓動。2020年4月份，特斯拉宣佈稱其自動駕駛數據累計超過約48.2億公里；2020年底，蔚來汽車自動駕駛數據累計突破1億公里；今年5月份，小鵬汽車宣佈其自動駕駛數據累計突破500萬公里。按照「數據乃資源」的理論，特斯拉無疑已成為自動駕駛數據資源領域的最大資方。

有中國國內電子地圖供應商負責人對記者表示，自動駕駛需要精細度非常高的數字化地圖，遠比目前地圖商所能提供的都要複雜和詳盡。「原車出廠時搭載的一系列的雷達探頭、前後攝像頭還有聲吶探頭都是理想的採集工具。每天全球差不多有100多萬輛特斯拉帶着8個攝像頭在各處行駛、猛囤數據，從而不斷強化自動駕駛算法。」

據其透露，目前特斯拉已收集了100多萬個視頻數據，並且標註出了視頻中60億個物體的距離、加速度以及速度信息，這些數據量高達1.5PB。

中國工程院院士、中國汽車工程學會理事長李駿此前就曾提出「數據開發汽車」的觀點，他認為，如果沒有場景數據，智能駕駛完全無法實現。同時，有中國新能源車企也曾對外透露，與眾多科技公司合作的「籌碼」就包括其在全世界範圍的十年電動車工況數據。

滿地跑的收集器、巨大的數據存量，再加上計算機，這就是特斯拉為何要將激光雷達等傳感器丟掉，只靠純視覺來完善全自動駕駛AI，不斷做配置減法的依據和底氣。

汽車數據將成為車企最重要資產

駛入自動駕駛時代，製造和銷售汽車將僅作為車企的一項基礎工作，汽車行業未來的增長和利潤可能更多地來自智能汽車服務和應用等功能，會衍生出更多接近科技行業的商業模式。

在乘聯會秘書長崔東樹看來，短期內車企還將是智能汽車產業鏈的主導，就如同智能手機領域中的蘋果。「2007年喬布斯推出初代iPhone，引領了智能手機的行業潮流。當時每年iPhone的技術變動、零件替換，都可能直接決定一家供應商、甚至是一個細分行業的興盛存亡。當時手機產業鏈的商業模式，就是圍繞蘋果公司的閉環生態展開的。」崔東樹表示。

崔東樹稱，「目前整車為王的案例就是特斯拉。特斯拉憑藉Model3完成了向電動汽車平民化、大眾化的轉型，而且特斯拉車型矩陣更加完善，產業鏈互補效應明確。」在崔東樹看來，特斯拉與蘋果類似，就是以自身為核心，自己造車、自己設計軟件和晶片、自己建設超級充電網絡。

需要指出的是，如今汽車行業的基礎性經濟活動、經濟關係、經濟模式都在朝着數字化的方向邁進，未來數據的獨享權或成為車企決勝的「命門」。

王耀表示，「數據已經成為汽車企業最大的資產。汽車業態的改變已是共識，但很多人並沒有意識到，最根本的改變就是其核心資產和價值的改變。我們判斷，未來十年，汽車產業除了供應鏈與技術鏈的變革，還將逐步形成數據鏈，進而構建起整個產業的數據生態。」

王耀並表示，目前中國汽車產業在數據生態的建設中還存在一些問題，例如產業中出現的數據孤島問題；各企業技術發展中遇到的數據體量不足問題；產業數據安全問題以及數據價值的挖掘與變現問題。中汽協推出汽車大數據區塊鏈交互平台VDBP，就是旨在提供汽車脱敏數據交互服務為主要業務，建立數據有償共享、互利的公共數據基礎設施，促進汽車領域數據生態的建立。