大華銀行上調港今年GDP增長至6.7%　料人民幣兌美元未來走勢溫和

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-05 11:45

大華銀行（UOB Group）對本港今年全年本地生產總值（GDP）增長預測，由5%上調至6.7%。該預測根據2021年第一季度高於預期的經濟數據而作出的修訂，同時高於香港政府自今年2月以來一直維持不變的3.5%至5.5%的預測。

疫苗接種進度良好 仍需警惕種種因素或阻礙消費力

經歷6個季度的萎縮後，本港經濟終於在2021年第一季度錄得好轉，本地生產總值按年增長7.9%。在商品貿易、政府消費及固定投資穩定增長的支持下，加上由於去年首季度創紀錄地萎縮9.1%，香港經濟出現擴張。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，香港疫苗接種最近錄得良好進展。根據官方資料顯示，截至今年6月27日，全港750萬人口中有20.7%的人已接種全部針次疫苗。按照當前的接種速度，政府設下的目標——即最少有7成人口完成疫苗接種，有望在2021年第四季度或下年首季度達成。雖然疫苗接種計劃已步入正軌，但仍需警惕經濟所面臨重重挑戰，例如勞動力市場疲弱及家庭收入中位數下降等，均會阻礙今年消費更強勁地反彈。

。（周潔媚攝）

港元兌美元匯率維持7.75不變

三個月銀行同業拆息（LIBOR-HIBOR）息差在4月完全收窄，令以美元融資進行港元利差交易有機會暫時告一段落，但市場仍缺乏推動美元兌港元持續上升的因素。4月初，美元兌港元一度飆升至7.7864的一年高位，之後回落至7.76附近，走勢與美元整體走弱相符。

展望未來，美國聯儲局的縮減購債計劃或將成為決定美元兌港元走勢的最大因素。若與2013年的「縮減恐慌」比較，只要LIBOR-HIBOR息差保持在接近零的水平，美元兌港元的上行波動就可能有限。

大華銀行認為在2023年年中美國聯儲局開始下一輪加息週期之前，港元兌美元將維持其可兌換性承諾中較高一端的7.75。

大華銀行認為在2023年年中美國聯儲局開始下一輪加息週期之前，港元兌美元將維持其可兌換性承諾中較高一端的7.75。（資料圖片）

聯儲局或會開始逐步收緊其貨幣政策

根據美國聯邦公開市場委員會最新的點陣圖顯示，加息預測將由2024年調至2023年，大華銀行預期美國聯儲局將於2023年6月開始加息。加息之前，聯儲局亦有可能在今年12月之前開始縮減其資產購買規模。

大華銀行預計，聯儲局將會在今年8月於快將舉行的傑克遜霍爾年度研討會（Jackson Hole Symposium）上，宣佈更多有關縮減資產購買規模的細節。

人民幣雙向波動 勢頭有所減弱

雖然強勁的中國經濟仍在為人民幣走強提供基礎，對比起2020年下半年人民幣直線升值8%，人民幣兌美元將有更多的雙向波動，其升值的勢頭將有所減弱。

該行認為，美元的整體前景有望在今年其餘時間企穩，而明年美元兌亞洲外匯組合將轉為溫和走強。因此，該行預計，未來美元兌人民幣的走勢將變得溫和：於2021年第三及第四季度為6.43、於2022年第一季度為6.45以及於2022年第二季度為6.48。

中國是國際大宗商品市場上最大的進口國。（VCG）

大宗商品前景樂觀 料2022年下半年銅價重拾強勢

該行認為，儘管聯儲局最近轉為鷹派立場，但大宗商品市場仍存在整體上升的空間。能源方面，石油輸出國組織（OPEC）表示，全球能源需求將在今年年底前恢復至新冠疫情之前的水平。此正面評價再加上 OPEC 維持生產紀律，布倫特原油有望在2022年第二季度攀升至每桶80美元。

倫銅方面，短期內或會在每公噸10,000美元附近出現部分整固。但市場對精煉銅的較長期需求依然強勁，加上基礎設施及電動汽車等行業的需求升溫，之前預期的供應過剩情況可能不會實現。因此，大華銀行預計，2022年下半年銅價將重拾強勢，並會升至每公噸11,000美元。