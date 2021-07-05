「百年老店」老鳳祥擬B轉H方式赴港上市　B股股東可在兩方案選擇

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-05 18:06

內地老字號珠寶首飾公司老鳳祥（上海A股﹕600612，B股 900905）早前公布，公司擬申請將已發行的2.06億股境內上市外資股（B股）轉換上市地，以介紹方式在港交所主板上市及掛牌交易，變更為在港交所上市的境外上市外資股（H股）。

老鳳祥B股轉換H股原因

老鳳祥公告指出，目前公司總股本約為5.23億股，其中A股約3.17億股，B股約2.06億股。相較於A股，B股交易一直處於不活躍狀態，其成交量、換手率等指標均較低。該公司表示，這正是公司把B股轉換為H股的原因，而且計劃利用港股的平台進行融資。

老鳳祥公告解釋，是次B股轉H股方案將安排第三方機構向全體B股股東提供現金選擇權，意即原本持有B股的投資者，可在指定時間選擇申報行使現金選擇權，以將其持有的部分或全部老鳳祥B股轉讓給提供現金選擇權的第三方。以7月2日的收市價3.27美元來計，溢價5%，即每股3.434美元。

另一方案則選擇繼續持有並保留至股票在港上市，由B股轉成H股。

百年老店銷售據點逾4400家

開業於1848年的老鳳祥本為國企，2009年在上海上市，是內地首飾業的「百年金字招牌」，至今已有173年歷史。據悉，老鳳祥早於2012年已投資3,000萬元，在港開設分公司，作為國際化的平台。香港目前約有12家分店。

截至2020年底，老鳳祥銷售據點多達4,450家，包含海外銀樓19家在內，全年淨增557家。老鳳祥集「研發、設計、生產與銷售」於一體，擁有完整的產業鏈、多元化的產品線，旗下包括黃金、白銀、鉑金、鑽石、白玉、翡翠、珍珠、金鑲玉、有色寶石、琺瑯、紅珊瑚等多品類首飾，以及K金眼鏡、鐘錶、工藝旅遊紀念品等。2020年，全年產品更新率達到25%以上，新產品銷售額達101億。

資料顯示，老鳳祥今年首季度營收約171.98億元，按年增長18.7%；淨利潤約6.48億元，年增74.46%。

老鳳祥計劃在2021年實現產品製造從勞動密集型轉向自動化、智慧化、資訊化，以提升其在行業地位和市場核心競爭力，並推進海外市場拓展。