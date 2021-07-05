新股潮火熱　中國中免誓破快手成今年集資王｜2021下半年市場策略

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-07-05 20:12

香港上半年的集資總額創歷史新高，按年升逾倍達2,100億港元。市場大多預計下半年新股上市熱潮持續，並估計集資額料不比上半年為少，而下半年新股焦點將為新能源車回歸，以及中國中免。

畢馬威指，香港上半年共錄得46宗IPO，按年減少13宗，但集資額約2,132億港元，按年增加1.3倍，當中，中概股第二上市集資額631億港元，佔整個IPO市場的30%。港股集資額全球排行第三，次於納斯達克的464億美元（約3,613億港元）和紐約交易所的283億美元（約2,203億元）。畢馬威認為下半年新股集資活動持續活躍，估計香港今年全年新股集資額不少於4,000億元。

羅兵咸永道則上調香港全年新股集資額預測，由4,600億元增加至5,000億元，創歷史新高。同時又預期今年有150家企業在港上市，主板市場首次上市企業有145家，集資總額將達到5,000億元。同時又料下半年將有5至7間集資逾百億元的公司掛牌上市，合共集資750億至1,000億元，當中以ESG及消費類公司為主。

羅兵咸永道預料今年港股IPO集資額料達5,000億元。

另外，受惠中概股第二上市以及生物科技公司在內的新經濟企業上市的熱潮，德勤預料今年約有120至130隻新股，集資逾4,000億元。

至於安永預算最為保守，估計本港今年全年集資額達3,500億元，意味下半年逾1,500億元。該行指，今年香港難以做到全球第一位，因現時預期納斯達克證券交易所今年上半年集資額已逾461億美元，認為香港在超越納斯達克證券交易所非常困難，但認為香港有好大機會仍守於前三甲之位。

中國新能源汽車公司小鵬汽車來港雙重上市，並將在後日（7日）登陸港股。

下半年焦點新股：小鵬+中國中免

至於中國新能源汽車公司小鵬汽車（9868）來港雙重上市，並將在後日（7日）登陸港股。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，之前的中概股回歸多以第二上市形式，而由於其未符合第二上市需已上市兩年的要求，因此選擇雙重上市，認為相關公司或會參考其做法，未來可能會有其他公司仿效。

早前市傳蔚來（美：NIO）已向聯交所秘密遞交第二上市申請，並擬發售5%股本，相當於集資規模達34億美元，還考慮在A股掛牌，而理想汽車（美：LI）則尚未遞表。相信繼小鵬在港上市後，新能源車其餘「兩寶」在港上市進程亦受市場關注。

中國中免為全球最大的旅遊零售運營商，專注為境內外旅客提供優質的免稅和有稅商品銷售服務。（fb專頁「林公子生活遊記 旅遊情報」授權圖片）

中國中免全球免稅服務市佔第一 上半年多賺近5倍

中國中免在6月25日已遞交上市申請。據外電消息指， 中國中免擬集資70億至100億美元（約545億至778億港元），最快今年年底上市，有望超越快手 （1024） 成為年內最大規模IPO。

中國中免為全球最大的旅遊零售運營商，專注為境內外旅客提供優質的免稅和有稅商品銷售服務。其A股（滬：601888）在上交所公布業績快報，上半年股東應佔利潤按年增長4.8倍，至54.4億元（人民幣．下同），期內收入按年增長近84%至355億元。據弗若斯特沙利文的資料，按照零售銷售額計算，公司佔全球旅遊零售行業市場份額的22.6%，全球排行第一。

至於港交所 （0388） 將在第三季諮詢引入特殊目的收購公司（SPAC）上市制度，畢馬威預料香港推行SPAC的機會甚高，但香港不會直接採用美國的模式，並會設有相關條例防止公司「造殼」上市。