中國二季度GDP料降至7.9%　中國經濟遇到最大變數

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-07-05 21:33

中國銀行研究院發布2021年三季度經濟金融展望報告，預計中國國內生產總值（GDP）增速在二季度會降至7.9%左右，全年增長8.8%左右。

下半年中國經濟增速料將放緩。（新華社）

《路透社》報道，報告提到，上半年中國經濟繼續保持穩定恢復態勢，內需總體弱復甦，出口超預期高增長。隨着基數效應的逐步減弱，各主要經濟指標增速高位回落，預計GDP增速將從一季度18.3%的高增長降至二季度的7.9%左右。總體預計三季度GDP增長6.3%左右，全年增長8.8%左右。

報告稱，下半年外部環境變化帶來的不確定性是影響中國經濟的最大變數。全球疫情防控不同步、經濟復甦不平衡、政經博弈加劇、美聯儲貨幣政策轉向預期升温等都加大了外部不確定性。中國貨幣政策預計將繼續堅持「以我為主」，但需警惕外部輸入性風險帶來的傳遞效應。

報告建議宏觀政策將保持連續性穩定性，繼續實施精準有效的財政政策，推進落實「十四五」重大工程項目建設。

關於全球經濟金融形勢，報告認為，上半年全球經濟在波動中延續復甦勢頭，生產端逐漸接近恢復至疫情前水平。全球金融市場流動性整體充裕，市場利率保持低位。美元指數觸頂回落，大宗商品價格大幅上漲。

展望下半年，全球經濟增長有望進一步提速，發達經濟體復甦步伐繼續領先新興經濟體，但病毒變異會增加全球疫情控制的不確定性。全球通脹上行，帶動主要經濟體貨幣政策正常化預期升温。