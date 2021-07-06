港交所落實推出FINI平台　新股結算周期將先採用「T+2」

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-07-06 12:46

港交所﹙0388﹚宣布，將會落實推出全新平台FINI （Fast Interface for New Issuance），以全面簡化及數碼化香港的首次公開招股程序。香港交易所就2020年11月的FINI框架諮詢文件刊發諮詢總結，回應人士絕大多數均支持實施有關建議，促進香港首次公開招股市場的現代化進程。

香港交易所共收到49份來自香港首次公開招股市場參與者對FINI框架諮詢文件的回應意見，90%均支持引入FINI。絕大部分回應人士同意FINI可減低市場風險、提升效率、使參與者的互動更現代化，並為香港集資市場進一步數碼化奠定基礎，讓香港首次公開招股市場整體受惠。

先行採用「T+2」結算週期

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，很高興看到今次推動首次公開招股結算程序現代化的建議獲得市場廣泛支持。FINI未來可縮短新股定價與開始交易之間的週期，除了提升市場效率，更可鞏固香港作為全球集資市場的地位。

香港上市的新股現行「T+5」結算週期，而FINI框架諮詢文件建議將有關週期縮短至「T+1」。經諮詢市場並考慮市場意見及營運上的需要後，香港交易所將落實推展FINI作為日後所有新股的統一處理平台，但會先行採用「T+2」結算週期 。

推出FINI後，結算參與者可選擇採用壓縮預先付款模式，以改善熱門新股在認購期內凍結大量預付資金的情況。

歐冠昇補充，新安排將優化及開發最切合的技術平台及程序。﹙港交所圖片﹚

歐冠昇︰預期最早第四季才啟用

歐冠昇補充，今次推動FINI的過程印證香港交易所廣納意見，與市場同心協力，優化及開發最切合的技術平台及程序，為整個市場的未來發展帶來裨益。我們非常感謝所有為完善FINI建議提出過寶貴意見和想法的人士，香港交易所期待能與市場保持緊密合作，共同推行這項重大的市場創新項目。

經紀、股份過戶登記處、公開招股保薦人、律師、包銷商、分銷商及監管機構均可利用透過FINI這全新的數碼平台履行各自的職責，於上市啟動、認購、定價、配發、付款、監管批准及納入股份等各個流程當中相互協調。

香港交易所為確保市場在過渡至FINI前有足夠的準備時間，預期FINI最早於2022年第四季才會啟用。香港交易所將於適時邀請市場參與者參加一系列的相關活動，包括應用教學、建立用戶賬號、全市場測試及預演等，以確保全體順利過渡。如有需要，香港交易所稍後亦會就《上市規則》及其他操作程序的必要修訂另作公布及諮詢市場意見。