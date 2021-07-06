港股六連跌　七月難翻身？　盧Sir派定心丸：仍屬橫行先睇27500點

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-06 23:44

港股走勢又要打破傳統？一般而言大市踏入7月份，會出現「七翻身」之勢，可是自進入7月份，大市已連續第三個交易日下跌；若將視線拉闊至上月下旬，港股更是連跌六日！「七翻身」暫不成之餘，港股表現之差更令投資者大「反白眼」。 人稱「盧Sir」的結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，後市走勢取決27505點是否可守；惟看好下半年整體走勢，預料恒指仍有機會挑戰31000點。

恒生指數連跌六日累計1216點，今日更一度跌穿28000心理關口，低見27904點，收市前跌幅收窄，企穩28000點，收報28072點。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡則認為，目前港股表現一直處於橫行狀態，要睇實大市會否跌穿3月25日27505點低位，一旦失守這關鍵支持位，恒指恐下行至更低水平，不過他認為短期內或會有支持，並不看得太淡。

港股自3月以來一直處於橫行狀態，區間介乎於27505點至29490點之間。（資料圖片）

要睇實橫行區間底部

港股在7月份首三個交易日未止跌。盧駿匡表示，恒指在過去短時間內調整幅度都頗大，不過以過往幾個月走勢來看，大市實際上一直處於橫行狀態並不宜看得太淡。自3月至今，港股一直在大型區間內橫行，介乎於27505點至29490點，即使過去一星期都調整了不少，仍未跌穿區間的底部，反映恒指暫時應會以這個區間繼續橫行。

從移動平均線走勢分析來看，由於自3月恒指一直處於橫行走勢，10天、20天、50天移動平均線呈現橫向的情況，走勢相當接近，故此移動平均線的參考價值不算高。盧駿匡認為最關鍵的仍是留意會否突破上述提及的區間。若恒指突破該區間的頂部或底部，大市或有機會出現單邊市，但補充大市短期內並不看得太差，原因有二：

一）儘管港股今日低見27904點，距離區間底部的27505點仍有400點空間，可見暫有支持位。

二）從較前瞻性指標的相對強弱指數（RSI）分析來看，目前回升接近超賣的水平，因此恒指持續下行的空間不多，亦意味著短期內反彈的情況機率較高，投資者或可等待恒指反彈的時機。

上周五（7月2日）內地藥監局發布抗腫瘤藥意見稿，意見一出，市場憂慮往後獲批上市的新藥數量將會減少，而影響未來CXO公司（醫藥外包）的盈利能力有關。（中新社）

藥明生物連日涯沽 盧駿匡：不宜撈底

對於未來大市整體表現，盧駿匡表示仍看好恒指下半年的走勢，認為中長線仍有機會攀升至31000點的水平，而短期內則有可能從低位反彈，但要視乎未來反彈幅度以及市埸有否利好因素，目前來講或仍言之尚早。

雖然近期有多隻醫藥股招股反應理想，但是整體而言此板塊表現平平，與上周五（7月2日）內地藥監局發布抗腫瘤藥意見稿有關。該意見一出，市場憂慮往後獲批上市的新藥數量將會減少，從而影響未來CXO公司（醫藥外包）的盈利能力。其中藍籌藥明生物（2269）連日受沽壓，今日更一度跌穿120元，低見116.5元，全日跌8.41%，收報126.4元，大市成交額58.1億元。

盧駿匡指出藥明生物亦出現利淡訊號，更出現低開低收情況，預料往後藥明仍有機會調整或破底，不宜撈底。