新地消費券加碼賞將現金增至1700萬元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-06 15:20

政府向合資格市民派發5,000元電子消費券計劃，已於7月4日開始新鴻基地產（0016）決定為早前的「消費券加碼賞」再加碼，派發現金券價值由1,400萬至1,700萬元。

「消費券加碼賞」現金獎賞活動於新地旗下22個商場舉行，活動日期由今年8月1日至12月31日，為期5個月，以配合分期發放電子消費券。

「消費券加碼賞」適用於4個接受「電子消費券斗計劃」登記儲值的支付工具。市民在新地商場使用電子消費券累積滿500元（最多兩張有效單據），可獲20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元（最多三張有效單據），則可獲贈50元指定商場或商戶贈券。

新地又指出，The Point by SHKP會員使用電子消費券，除可賺取1元等於1分基本積分外，每月可額外賺取500分，全期可獲贈額外2,500積分。

新地指出參與「消費券加碼賞」的市民若透過WeChat Pay HK使用消費券，可以較低門檻換領贈券，只需消費滿300元或800元，便可換領20元或50元指定商場或商戶贈券。新地商場聯同WeChat Pay HK推出「新地商場專屬登記40元現金獎賞」。

新地亦與八達通聯手推出餐飲購物獎賞，市民於22家新地商場指定餐飲食肆及餐飲零售商戶，以八達通卡消費滿600元（最多3張有效單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。