抗腫瘤藥徵求稿出台　藥明生物曾挫15%　洪龍荃：反想低位加注

撰文： 姚卓然 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-07-06 19:52

中國藥監局發布抗腫瘤藥徵求意見稿，市場憂慮對醫藥股和生物科技股的研發造成打擊，藍籌股兼內地生物藥研發外判服務提供商龍頭藥明生物 （2269）一度曾挫15%，最後跌8.4%，報126.4元。

藥明生物為第一大持倉的中原資產管理、其投資總監洪龍荃接受訪問時認為，市場憂慮徵求稿一旦落實，會影響潛在訂單減少，從而令股價大跌，但認為中央此舉旨在要求藥企作更有意義的創新，並料日後對大型的藥企的發展更是利好。

除藥明生物外，合同研究組織（Contract Research Organization，簡稱CRO）的相關股曾大跌一成，其後跌幅收窄，同系藥明康德 （2359）跌4.7%，而泰格醫藥（3347）跌8.3%，康龍化成（3759）跌6.1%。

在7月2日，中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）發布「關於公開徵求《以臨牀價值為導向的抗腫瘤藥物臨牀研發指導原則》意見的通知」，指出抗腫瘤藥物研發，從確定研發方向，到開展臨床試驗，都應貫徹以臨床需求為核心的理念，開展以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物研發。

洪龍荃表示，中國藥監局發布抗腫瘤藥徵求意見稿，旨在要求藥企作更有意義的創新，並料日後對大型的藥企的發展更是利好。

洪龍荃：市場憂慮潛在訂單減少 惟對龍頭影響不大

洪龍荃指，藥監局的徵求意見稿的確觸發市場對CRO行業的擔心，早前CRO板塊升幅強勁因手頭訂單充足，目前徵求稿一旦落實，潛在訂單或會減少。再者，由於該板塊累積較多升幅，投資者或因存不確定因素而暫避風險，以及鎖定利潤，「雖然市場今日反應大，但我不認為中國打撃創新，反而是要求藥企作更有意義研發」。

藥明生物於6月中旬舉行投資者日，藥明生物管理層於會議調高今年盈利增長指引，由預先預計升50%提高至65%，反映新冠病毒相關項目帶動需求提高。洪再道，藥明生物除了中國客戶之外，亦接觸不少外國客戶，並得到不少疫苗訂單，故認為是次下跌屬短期影響。

對於藥明生物為其基金第一大持倉的中原資產管理，經過今日一跌後，洪龍荃表示，「從未打算減持，反而有意在低位繼續增持」。他指，如果徵求稿落實，對大型的CRO龍頭股反倒利好，受影響的主要是中小型的CRO公司，「中小型CRO技術含量較低，早前業績好主要是由於大型CRO公司訂單多到做唔曬才受惠，故對藥明生物等大型公司影響不大」。

中港兩地的CRO公司今日跌幅不少。（視覺中國）

盧駿匡：藥明沽壓沉重 有貨宜先止賺

然而，結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時表示，藥明生物出現利淡訊號，可留意兩大方面。一是該股股價低開低收，而開市價亦貼近全日高位，可見沽壓非常沉重；另外成交額顯著增加，半日成交額已高於前一日，這反映已出現拋售的情況。

此外，今日該股的陰燭燭身半日的波幅已是過去半年的最大，這意味以往一直的升幅內從未見過大幅調整，現在出現這種情況表示其升幅格局已破壞，因此盧駿匡相信未來仍會有調整或破底，由於今日跌勢較急或不排除短期內有技術反彈，但他也呼籲投資者切勿「撈底」，若持有貨的話建議先沽貨離場。