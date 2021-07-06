滴滴盤前急挫　《彭博》：內地打擊科企　中資於美IPO恐受累

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-06 19:12

中概股屢受壓，滴滴出行（DIDI）遭國家網絡安全審查並被要求下架後，美股盤前時段明顯下挫，曾瀉約25%。至於內地在線招聘平台BOSS直聘（BZ）及滿幫集團（YMM），面對內地實施網絡安全審查，亦停止新用戶註冊，美股盤前亦跌超一成。另外，據報中國反壟斷監管機構將正式阻止騰訊（0700）合併虎牙（HUYA）和鬥魚（DOYU）的計劃，鬥魚、虎牙美股盤前亦受挫。

據《彭博》報道，隨著北京對滴滴等公司進行審查，全球股票管理公司正在質疑，中國日益加強對大數據的監管，外國投資者是否值得冒險投入這些股票，亦顯示中國不再關心美國股市是否仍對其公司開放。

滴滴刚在美股上市，便遭到中国监管当局的审查。（AP）

數十間中資於美IPO面臨風險

據彭博彙編的數據，6月份中資公司籌集了79億美元，創下自阿里巴巴2014年9月IPO以來最高月度紀錄。今年多達34家總部在中國或香港的公司宣佈申請在美國上市，但尚待處理，北京對科技行業的最新打壓可能會冷卻投資者的熱情。

Horizons ETFs Management Canada Inc. 的投資組合經理Hans Albrecht表示，滴滴的情況強化了一個事實，即中國對中資科技公司爭相在美國IPO感到不悅，並試圖減緩西方對這些 IPO的接受速度。

Swissquote Group Holdings SA 的高級分析師 Ipek Ozkardeskaya表示，中國最新的監管行動對中資公司的海外形象來說是負面的，減弱了外國投資者對中概股的興趣。

據報中國反壟斷監管機構將正式阻止騰訊（0700）合併虎牙（HUYA）和鬥魚（DOYU）的計劃，斗魚、虎牙美股盤前受挫。（資料圖片）

北京不在乎美國股市是否仍對中資公司敞開大門

另外，《彭博》評論稱，6月10日，滴滴宣布有意在紐約上市，直到月底才對首次公開募股定價。但中國的網絡安全監管機構從未對外界有所表示，儘管用於審查滴滴的《網絡安全審查辦法》 在1年前生效。北京的信息很明確，美國股市是否仍對中國公司敞開大門，北京已經不在乎。

評論又指，中國取代美國成為全球新的外商直接投資首選目的地，股債也創下紀錄高位，不必再擔心融資問題。

另一方面，中國在確保市場公平和規範方面取得了很大進展。例如，在中國內地，公司的主要利益相關者必須披露他們質押了多少股份用於保證金貸款；交易所定期要求公司對負面新聞報導發表評論，以緩解公眾的擔憂。

相比之下，在美上市的中國公司則無需披露高管質押的股份，美國的交易所和投資者不知道赴美上市公司在中國的相關商業消息。