疫苗優惠｜商界鼓勵市民打針出奇招　抽獎禮品有車﹑有樓及有黃金

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-06 17:56

本港已接種新冠疫苗數目已逾400萬劑，累計接種兩劑疫苗人數超過160萬人，反映出市民已更為接受接種疫苗，為達到群體免疫而努力。為鼓勵市民更願意接種疫苗，讓社會活動得以早日回復至正常，商界紛紛送出巨額獎品供抽獎。最吸睛自然是信和（0083）及華置（0127）聯手送出位於觀塘的一個價值1,080萬元一房單位。除此之外，亦有不少令人驚喜的禮品。以下會將相關資料整合，讓完成接種疫苗的市民，一文睇清有何哪些獎品「等你拎」。

恒地送出300両黃金抽獎

恒基兆業（0012）上月公布由7月至9月間會舉辦六次抽獎活動，送出999足金共300両，其中獲頭獎人士可獨享60両黃金。

於6月21日開始接受網上登記，9月16日截止，年滿18歲以上的香港永久及非永久居民，均可登記抽獎。分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日公布得獎名單。

300両黃金外，恒基另準備百萬元消費購物禮券作抽獎。恒基兆業指，「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動截至6月24日下午6時止，成功登記人數逾51萬人。

登記抽獎網站：https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

新地送出千萬元禮品大抽獎

新地（0016）表示，早前推出的「齊齊打疫苗 日日有獎抽」千萬元大抽奬。已登記人士日日有機會在今年7月至8月期間，贏取iPhone 12等豐富獎品。

公司指，大抽奬已於7月1日（星期四）抽出首批幸運兒，未中獎的參加者會自動參加餘下的抽獎，合資格市民若能趕及在6月30日晚上11時59分前完成登記，將可參加全部62日的抽獎。

另外，得獎名單將於抽獎翌日下午5時在活動網站https://daydaydraw.shkp.com公布，幸運兒亦會收到流動電話短訊通知領獎事宜。

長實 、長和聯同李嘉誠基金會

長江實業（1113）、長江和記實業（0001）聯同李嘉誠基金會，上月9日公布送出總值2,000萬元的禮券大抽奬，名額36名。頭獎可獨得價值500萬元的長江集團禮券，除可在旗下百佳、屈臣氏、3 香港、豐澤等消費外，更可用作買樓用途，購買長實發展的一手物業。只要在8月前完成接種兩劑新冠疫苗、滿18歲的香港身份證持有人均可登記參加。

信和及華置送出凱匯1伙一房戶

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業共同贊助的抽獎活動，終極大獎為一伙面積449平方呎的觀塘凱滙一房單位，價值1,080萬元。抽獎已於6月15日起接受網上登記，9月1日截止，9月8日公布得獎名單。年滿18歲、持有效香港身分證的居民，包括家庭傭工亦能參加抽獎。

信和於上月22日公布，抽獎開放登記的首星期，已累接獲超過100萬名香港居民登記。集團表示，欣然見到本港接種疫苗率持續上升，亦感謝香港市民支持是次活動及參與接種疫苗。

登記抽獎網站：https://www.vaccinationluckydraw.hk/tc/index.html

華懋送出自助晚餐等禮品

華懋集團表示，凡於今年8月31日前滿18歲，又已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，均可參加是次大抽獎。合資格人士登入報名網站華懋集團疫苗大抽獎（luckydraw.chinachemgroup.com）報名。

獎品方面，一共設5項，包括：名額50個的如心酒店全年自助晚餐；全年家庭（四人）電影通行證（適用於華懋旗下戲院），名額100個；如心酒店豪華套房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額500個；1,000港元現金券（適用於華懋集團旗下商場），名額1,000個；以及如心酒店標準客房Staycation一晚，連雙人早餐及自助晚餐，名額2,000個。華懋集團指，獎品總值2,160萬元。

登記抽獎網站：luckydraw.chinachemgroup.com

嘉華送出百萬元酒店電子餐飲禮券

嘉華國際（0173）推出的「全城『嘉』油」接種疫苗獎賞計劃，將於周二（7月6日）起接受登記。

嘉華國際會以每周抽獎形式，送出海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，總值100萬元。而每位得獎者可獲價值2,000元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，當中包括海景咖啡廊4人晚市自助餐等。

參加者須持有香港身分證，於今年7月6日至8月29日期間接種第一劑或第二劑新冠疫苗，並須於其接種疫苗當日進入其獎賞計劃專頁進行登記，每人可獲抽獎機會一次。

中信股份送出七人車

中信股份（0267）宣布，為響應港府「全城起動 快打疫苗」運動，成接種兩劑疫苗的合資格香港居民可登記參加抽獎；抽獎活動將在於今年8月和9月舉辦，詳情將稍後公布。

獎品包括：日產Serena電氣化七人車、10萬元信用卡免找數簽賬額、麥當勞及大昌行等現金券。

太古地產800萬元禮品大抽獎

太古地產（1972）斥800萬元舉辦大抽獎，提供500份獎品予8月底前完成接種兩劑疫苗的香港居民身份證持有人。每名中獎者將獲得10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用。

太古地產推出的商場現金劵可用於東涌東薈城。（陳嘉慧攝）

恒隆﹕每消費100元可獲200元電子購物禮券

恒隆集團（0010）推出總值逾1,000萬元的措施，今年9月底前完成接種兩劑疫苗者，在恒隆商場包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場，單一消費滿100元，即可獲發總值200元的恒隆電子購物禮券。

英皇集團送出2萬張戲票

英皇集團推出20,000張英皇戲院戲票（全港英皇戲院通用）贈予香港總商會以抽獎形式送出 ，凡於今年8月底或之前年滿18歲、並在港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人均可參加戲票大抽獎。

鷹君﹕旗下酒店房間及住宿餐飲半價

鷹君（0041）為今年8月31日前打滿兩劑疫苗的市民，提供消費優惠。包括鷹君旗下本港酒店共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，先到先得；上述人士於集團旗下香港酒店的餐廳消費亦可獲八五折優惠。旗下冠君產業信託（2778）的朗豪坊亦提供消費奬賞，為最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券。

鷹君「谷針」推酒店半價及朗豪坊商場消費優惠。

龍湖及合景泰富

龍湖（0960）與合景泰富（1813）旗下新盤啟德尚‧珒溋，早前更新價單，新增「已接種新冠疫苗人士優惠」 ，該盤買家可額外獲得1%的樓價折扣優惠，為首個樓盤為「谷針」直接扣減樓價。只要於香港接種一劑或以上疫苗人士便可獲優惠。

香港總商會

香港總商會推出的「香港做得到！幸運大抽獎」，於7月2日開始接受網上登記，分別於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日、9月30日舉行共7輪抽獎，禮物包括三部平治C系房車。有興趣參加的人士，可以在每次抽獎前一日的晚上11時59分59秒前完成登記。參加者只需要登記一次，未被抽中者將自動進入下一輪抽獎，直至所有抽獎活動結束為止，或至中獎為止，已中獎人士就不會再中獎。

所有年滿18歲並持香港身分證的居民均可參加，並須在登記時已完成接種兩劑新冠疫苗。中獎人士將於每輪抽獎後兩日內，收到短訊。

登記抽獎網站：https://www.hkgccluckydraw.com/

金銀業貿易場送出110萬元黃金

金銀業貿易場表示，適逢110週年，且為響應政府鼓勵市民早日接種，計劃推出總值超過110萬港元的「齊打疫苗 日日送金」大抽獎。

大抽獎將於今年8月18日至9月30日期間舉行，31個工作天送出 【金銀業貿易場110週年】限量版20克999.9紀念金牌作獎品，每個金牌價值約一萬元。每個抽獎日將會送出2份金牌，在特別日子如首個抽獎日及中秋節前夕會抽出10份金牌，而金銀業貿易場110週及壓軸抽獎國慶前夕日則將抽出18份金牌，得獎幸運兒合共110人。

大抽獎活動將於2021年7月19日開始接受登記，凡於9月29日或之前完成接種兩劑由香港政府推行的 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗 ，持有有效香港居民身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），包括持有香港工作簽證的人士例如家庭傭工，均有資格登記參加 。