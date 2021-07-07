獨家｜李澤楷杜琪峯組影視公司　近頻配股注資　董事包ViuTV舵手

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-07-07 17:23

傳統電視行業走下坡，但電訊盈科（0008）旗下ViuTV卻愈戰愈勇，推出的綜藝節目叫好叫座，還成功捧紅MIRROR。「視而優則影」，《香港01》發現，電盈主席李澤楷與本地名導演杜琪峯合組影視公司「銀河映像（國際）」，董事成員包括ViuTV舵手魯庭暉及香港南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒﹙Jolli﹚等。

資料顯示，銀河映像（國際）今年頻頻配發新股及獲注資，最新股本接近1億元，銀彈充足，似部署「大搞作」。

李澤楷與本地名導杜琪峯合組新的影視公司，未知是否有「大搞作」。（資料圖片）

上月再獲注資1000萬

資料顯示，銀河映像（國際）早於2019年10月便成立，由Noble Castle Limited及杜琪峯持有，各佔70%及30%股權。Noble Castle Limited 於開曼群島註冊，但據記者獲悉，該公司由李澤楷私人持有。值得一提，杜琪峰本身持有銀河映像，與李澤楷合組的新公司則加入「 國際」二字，未知目標是否進軍國際。

到了今年，銀河映像（國際）動作頻繁，除了向原有股東配發新股外，6月更獲Noble Castle Limited額外注資1,000萬元。目前，銀河映像（國際）股本達到8,000萬港元，再加1萬美元。

ViuTV高層魯庭暉「入局」

公司銀彈充足，董事亦人才濟濟，除了杜琪峯外，還包括ViuTV董事兼總經理魯庭暉，以及香港南華體育會主席盧潤森女兒盧恬兒。魯庭暉一手帶起ViuTV，實力不容置疑，而盧恬兒的背景亦不容忽視，丈夫為香港富商周立璟，盧恬兒畢業於美國波士頓東北大學(Northeastern University)，主修平面設計，回港後曾任職於何超瓊開設的天機公關公司。近年開設了個人網頁專門寫食評，成為美食「KOL」。

事實上，「小小超」與杜琪峯合作早有端倪可尋，杜sir除了早前出現ViuTV 5周年活動撐場外，還親身上陣做演員，為電盈有份的虛擬銀行Mox拍廣告，與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及鄭欣宜合作。杜琪峯當時已透露，未來會與ViuTV合作拍劇集。言猶在耳，杜sir便與小小超開設影視公司，強強聯合。

杜琪峯近日為為電盈有份的虛擬銀行Mox拍廣告，首次以演員身份亮相。（資料圖片）

「頭馬」早入股微辣

近年「小小超」投資愈趨多元化，搶飲「SPAC」頭啖湯，再度惹來關注，包括籌備三間在美上市的SPAC（Bridgetown 1、2、3）。據悉他的得力「頭馬」黃家傑（Daniel）角色不少，對科技、金融服務或媒體領域，以及新經濟項目尤其熟悉，負責Bridgetown在東南亞的併購活動。

年約45歲的黃家傑大有來頭，早年在美國威斯康辛大學麥迪遜分校修讀工商管理。其後再取得美國西北大學，以及香港科技大學工商管理碩士學位。 他早於2007年已加入PCCW Services Limited擔任高級副總裁時，負責併購事務；現時在盈科拓展集團擔任高級副總裁，繼續擔起找尋優秀投資項目的重任，同時亦擔任Bridgetown Holdings Limited首席執行官、首席財務官兼董事。

值得一提，據Bridgetown Holdings Limited（BTWNU）2020年年報所披露，黃家傑在2018年已入股澳門新媒體公司微辣文化集團，2020年更成為微辣的董事。有金融界人士向《香港01》透露，「很多時小小超有興趣的公司，會先由Daniel『探路』，其後才正式入局」。記者就李澤楷是否有意入股微辣一事向盈科拓展集團查詢，盈科拓展集團回覆表示「公司及李生本人均沒有投資於微辣」。