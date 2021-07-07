中證監易會滿︰打擊證券違法　將明確目標抓住重點

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-07-07 09:32

《新華社》報道，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》（簡稱意見），對加快健全證券執法司法體制機制，加大重大違法案件查處懲治力度，加強跨境監管執法協作，夯實資本市場法治和誠信基礎，推動形成崇法守信的良好市場生態作出重要部署。

就意見出台的背景意義、有關工作考慮等各方關注問題，新華社記者專訪了中國證監會主席易會滿。

註冊制改革對證券監管執法提出更高要求

問：意見出台的背景是什麼？

答：依法從嚴打擊證券違法活動，是維護市場「三公」秩序、營造良好市場生態的內在要求。中共十八大以來，中國資本市場發展取得新的成就，全面深化改革開放不斷向縱深推進，市場主體活力和競爭力日益增強，服務實體經濟的質效不斷提升。

同時，較長一段時間以來，由於制度建設存在短板，證券違法犯罪成本較低。上市公司財務造假和內幕交易、操縱市場等違法行為呈高發態勢，發生了諸如康得新、康美藥業等惡性案件，社會各方反映強烈。隨着註冊制改革的逐步全面推行，在放寬前端准入的同時，對加強後端的監管執法提出了更高要求。

2020年7月11日，中國國務院金融委第三十六次會議專門研究全面落實「零容忍」要求，多措並舉加強和改進證券執法工作。此後，在有關部門的大力支持下，起草形成了意見草案，於2020年11月2日經中央全面深化改革委員會第十六次會議審議通過。

高規格文件出台釋放出諸多信號

問：如何認識意見出台的重大意義？

答：意見是資本市場歷史上第一次以中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳名義聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，是當前和今後一個時期全方位加強和改進證券監管執法工作的行動綱領，意義重大、影響深遠。

意見為全面深化資本市場改革、更好推動資本市場高質量發展提供了重要保障。資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的作用。近年來，資本市場正發生深刻的結構性變化，市場功能日益增強。意見的出台，有利於營造各方願意來、留得住的市場生態，更好服務經濟高質量發展。

意見為進一步落實「建制度、不干預、零容忍」九字方針提供了遵循。意見明確將九字方針作為資本市場執法司法的指導思想，對於加快構建更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系，切實提高違法成本，堅決維護資本市場秩序和保護投資者合法權益具有重要指導意義。

意見完善了中國特色證券執法司法體制機制的頂層設計。意見以體制機制改革為主線，確立了「十四五」證券執法司法工作的主要目標與重點任務，目標清晰、路徑明確，對於實現行政執法與刑事司法高效銜接，提高證券執法司法效能具有重要意義。

打擊證券違法將明確目標抓住重點

問：意見的主要目標和重點內容是什麼？

答：意見明確了資本市場未來五年打擊證券違法活動的主要目標。到2022年的目標包括「依法從嚴打擊證券違法活動的執法司法體制和協調配合機制初步建立」「重大違法犯罪案件多發頻發態勢得到有效遏制」「資本市場秩序明顯改善」等。到2025年的目標包括「證券執法司法透明度、規範性和公信力顯著提升」「行政執法與刑事司法銜接高效順暢」「崇法守信、規範透明、開放包容的良好資本市場生態全面形成」等。

為達成這些目標，意見規定了七個方面、二十七條具體舉措。總的看，突出體現了四方面的導向：

一是堅持法治原則。意見提出要完善資本市場違法犯罪法律責任制度體系，提高證券領域立法效率，加快制定期貨法；貫徹實施刑法修正案（十一），健全民事賠償制度，抓緊推進證券糾紛代表人訴訟制度實施，建立健全資本市場法律域外適用制度等。

二是堅持統籌協調。意見把建立健全體制機制放在重要位置，部署成立打擊資本市場違法活動協調工作小組，進一步發揮公安部證券犯罪偵查局派駐證監會的體制優勢，完善證券案件檢察和審判體制機制，進一步強化打擊證券違法活動合力。

三是堅持「零容忍」要求。意見明確要求堅持分類監管、精準打擊，依法從嚴從快查處欺詐發行、虛假陳述、操縱市場、內幕交易、利用未公開訊息交易以及編造、傳播虛假訊息等重大違法案件，加大對發行人控股股東及實控人、違法中介機構及其從業人員等的追責力度。

四是堅持底線思維。意見將依法從嚴打擊證券違法活動與有效防範化解風險、維護國家安全和社會穩定相結合，要求堅決取締非法證券經營機構、堅決清理非法證券業務；加強債券市場統一執法；加大對私募領域非法集資、私募基金管理人及其從業人員侵佔或挪用基金財產等行為的刑事打擊力度。

一系列重點任務已取得積極進展

問：從意見印發到此次公開，貫徹落實的進展如何？

答：意見印發後，一批重點任務取得了積極進展。

一是有關法律法規的制定工作加快推進，期貨法草案已經中國人大常委會一讀審議；私募基金條例即將提交審議。

二是成立打擊資本市場違法活動協調工作小組，配合中國最高人民檢察院建立派駐檢察的工作機制。北京金融法院正式成立。

三是從重從快查辦了一批重點類型、重要領域的典型案件。樂視網財務造假等案件已作出行政處罰。華晨債、永煤債等債券訊息披露違法違規行為受到查處。首單證券糾紛特別代表人訴訟——康美藥業證券虛假陳述責任糾紛一案已經啟動。康得新已完成退市摘牌。

近期，市場各方對以市值管理之名行操縱市場之實等違法行為比較關注。事實上，市值管理與操縱市場有着清晰的邊界。證監會將會同公安機關堅決打擊「偽市值管理」等違法行為，切實淨化市場生態。

未來將深化協同促進形成工作合力

問：對下一步工作有何考慮？

答：一是突出重點，抓好關鍵任務落地。切實提高政治站位，落實落細各項措施。緊緊圍繞體制機制改革的主線，會同相關方面抓好協調小組、派駐檢察、內部通報制度等重點任務落地，讓市場各方有切切實實的獲得感。二是深化協同，促進形成工作合力。不斷強化與立法司法、宏觀管理、市場監管等部門以及有關地方的工作協同，切實提高打擊資本市場違法犯罪的整體效能。三是加強宣傳，營造良好輿論環境。加強政策解讀，抓好示範引導，向市場明確傳遞「零容忍」的鮮明信號，加快推動形成崇法守信的良好市場生態和文化。

意見的出台，是資本市場治理體系和治理能力現代化建設的一個新起點。中國證券監管系統將力爭通過3到5年的努力，全面落實好意見提出的各項目標任務，為建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場提供更加堅實的法治保障，努力為實現經濟社會高質量發展做出更大貢獻。