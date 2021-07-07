子公司遭列制裁名單　港製衣巨頭起訴美政府　稱不涉新疆脅迫勞動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-07 12:15

本港服飾巨頭溢達集團（Esquel Group）旗下子公司遭美列入使用新疆棉的黑名單而被制裁，公司近日對美國政府發起訴訟。

總部位於香港的全球最大襯衫製造商之一溢達集團昨日﹙6日﹚發聲明指，就美國商務部將其旗下子公司昌吉溢達紡織有限公司（簡稱昌吉溢達）列入實體清單一案向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，正式起訴美國商務部，並就此事對整個集團造成的經濟和聲譽損失尋求法律濟助。

美國商務部於2020年7月將溢達集團位於新疆昌吉市的昌吉溢達紡織，列入制裁中企的「實體清單」上，禁止其從美國企業購買物資。美國指昌吉溢達紡織與其他十家一同被制裁的中國企業都涉及新疆的人權問題，包括強制勞動等。

公司︰美決定無證據支持

溢達表示，美國商務部在未提前告知、且無證據支持的情況下，將昌吉溢達列入實體清單，對集團造成了不可估量的聲譽損失和經濟損失。又在聲明中列舉多個第三方獨立審計師使用國際公認的行業標准進行的審計包括對新疆工廠的實地考察和對維吾爾族工人的採訪。

據溢達集團網站顯示，至2019年底新疆的團隊約有 1,300人，其中包括400多名維吾爾族員工和將近200名少數民族員工，其中約15% 的維吾爾族員工在溢達工作超過10 年。

該集團董事長楊敏德接受《南華早報》訪問時表示，是次訴訟是為了保護公司商業利益，並減輕累積的「毀滅性傷害」。

中美緊張局勢日益加劇，這導致數十家公司陷入困境，其中一家關係密切的公司是埃斯奎爾集團 (Esquel Group) 之一。中國80%以上的棉花都產自新疆西部地區，美國希望該公司停止在那裡開展業務。

中國消費者採取支持國貨的做法，推動安踏和李寧等本土運動鞋生產商今年股價飆升。（資料圖片）

新疆棉花爭議引發愛國購買熱潮

另一方面，國際零售商包括H＆M、Nike都面臨著兩難選擇，接受新疆棉花就會受到西方攻擊，而拒絕使用新疆棉花就會被中國消費者抵制。H&M、Nike和Adidas公司宣布他們不會使用新疆棉花的聲明引起中國消費者報復，包括電子商務平台的銷售額暴跌和被迫關閉商店。

中國消費者採取支持國貨的做法，推動安踏（2020）和李寧（2331）等本土運動鞋生產商今年股價飆升，彭博追蹤香港上市服裝和零售股的指數觸及2015年以來最高水平。但Nike和Adidas今年股價漲幅就不到15%。