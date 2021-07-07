港交所（0388）急升5%　攻破500元雙頂阻力?　專家：還需一個條件

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-07 18:32

港交所（0388）今日升勢凌厲，逆市彈5%，創逾一個月最大單日升幅。專家分析指，內地明確出台文件，表明加強中概股監管，中概股有望加快來港上市，對港交所是重大利好。不過股價走勢上，港交所要升破500元雙頂阻力並非易事，仍需借東風，等待有中資獨角獸落實來港IPO，方能借勢破位。

正榮金融業務部副總裁郭家耀接受訪問時表示，自從上周末期間，內地將網絡叫車平台「滴滴出行」APP強制下架，市場已經關注到掌握大量民生數據資料的科網企業到美國上市，可能會面對的監管風險，同時陸續猜測中資企業境外上市時，會放棄海外上市而選擇香港。

內地將網絡叫車平台「滴滴出行」APP強制下架，市場關注到掌握大量民生數據資料的科網企業到美國上市，可能會面對的監管風險。（視覺中國）

今日恒指連跌第七日，下試27700點水平。不過一向與大市成交及走勢緊貼的港交所股價卻逆市造好，大成交收市升逾5%，報491元，創一個月高。

內地加強監管中概股 落實市場對港交所憧憬

直至昨晚內地官方發出的意見文件，「白紙黑字」表明嚴打擊證券違法活動並加強中概股監管，認為文件「是清楚表達了內地的官方立場，鼓勵中資股選擇香港為上市地」，因此對港交所而言是絕大利好。

港交所今日成交活躍，成交股數是今年2月底以來最多，成交額達到94億元，是今日第二大成交股份。郭家耀指出，從資金走勢看，相信買入的資金當中，有中資北水回歸。據港交所數據，北水今透過滬、深港通淨買入港交所約4.9億元。

據港交所數據，北水今透過滬、深港通淨買入港交所約4.9億元(資料圖片)

內地昨晚出台《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，是首次以中共中央辦公廳及國務院辦公廳名義，聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，突顯了官方機構對嚴打擊證券違法及退市監管的重視，同時文件表明，要加強對中概股監管。《意見》指出，要「切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定等」。

市場預期，愈來愈多的中資科企獨角獸會放棄到海外上市，而轉投香港，諸如抖音母公司字節跳動（ByteDance），及內地電商平台拚多多等(資料圖片)

現時市場預期，愈來愈多的中資科企獨角獸會放棄到海外上市，而轉投香港，諸如抖音（TikTok）母公司字節跳動（ByteDance），及內地電商平台拚多多等。截止去年12月，字節跳動估值達1800億美元（折合超過1.39萬億港元）。

郭家耀表示，相信這批科企獨角獸，隨便一間來港上市，都已能夠帶旺港交所股價。不過，從港交所今日股價走勢看，認為500元是雙頂阻力位，不容易突破，即使升穿亦難以高位維持，除非上述任何一間獨角獸傳出落實來港上市，才能支撐港交所重上500元「啡底股」。

T+2改革加快上市速度 惟短線對股市無影響

另外，對於港交所落實推出全新的首次公開招股平台，將本港上市的新股結算周期，由現時「T+5」，縮減至「T+2」，郭家耀認為，由於措施要最快明年第4季實施，現時對港股市場可謂「毫無影響」，反而是對本港券商的提早通知，會對券商的新股孖展認購利息業務有影響，因為借錢孖展的日子縮短了，會減低利息收入。