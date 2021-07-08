美股收市｜三大指數齊升　蘋果亞馬遜再破頂　一個月漲幅均逾10%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-07-08 04:49

隨著投資者重新湧入大型科技股，標普500指數週三創下新高。指數成分股中甲骨文(ORCL)漲逾3.6%，刷新歷史高位，投資者關註其五角大樓雲合同前景。週二上漲了近 5%的電子商務巨頭亞馬遜（AMZN）周三再上漲 0.6%，繼續創歷史新高。蘋果(AAPL)上漲 1.8%，盤中曾創歷史新高，總市值超2.4萬億美元。

美股收市標準普爾500指數上漲 0.35% 至歷史高點 4358.13。道指數上漲 104 點至 34681.79。儘管開盤後不久創下新的盤中記錄，以科技股為主的納指收盤持平於 14665.06 點，輕微升1.42點。

投資者重拾對老牌大型科技股的青睞。蘋果和亞馬遜過去一個月漲幅均超過 10%，遠超過標普 500 指數 2.8% 的回報率。

半導體和生物科技板塊跑輸美股大盤，均跌超1%，其中晶片股賽靈思（XLNX）和超微半導體公司（AMD）跌超4%。新能源汽車類股跌，中資蔚來汽車跌約8.4%，小鵬汽車跌超5.8%，理想汽車跌超4.6%，特斯拉也跌超2.26%。

熱門中概股不少大幅下跌。貝殼(BEKE)跌超7.6%，好未來(TAL.N)跌6.6%，愛奇藝(IQ)跌6.3%，滴滴(DIDI)跌4.64%，嗶哩嗶哩(BILI)跌4.3%。

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