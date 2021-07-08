美股再創新高　中概股監管陰霾續插水　滴滴再挫逾4%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-07-08 08:44

周三美股收高，納指與標普指數再創歷史新高，大型科技股領漲。隨着美國國債收益率下降，且市場擔心美國經濟增長可能已經見頂，投資者重新追捧昔日備受青睞的大型科技股。

截至收盤，道指漲104.42點，或0.30%，報34681.79點；納指漲1.42點，或0.01%，報14665.06點；標普500指數漲14.60點，或0.34%，報4358.14點。

熱門中概股收盤多數走低，滴滴（美：DIDI）跌逾4%，滴滴出行App已下架不見，徹底無法下載，並在美遭集體訴訟；普普文化（CPOP）跌超17%，該股7月6日暴跌近41%；新能源汽車股、券商股、教育股下挫。

新能源汽車股中，蔚來汽車（NIO）跌超8%，小鵬汽車（XPEV）跌近6%，理想汽車（LI）跌超4%，滿幫（YMM）跌超4%。

券商股中，海川證券（MTC）跌超10%，老虎證券（TIGR）跌超5%，富途控股（FUTU）跌超1%。

教育股中，樸新教育（NEW）跌近10%，新東方（EDU）跌超9%，好未來（TAL）跌超6%，高途（GOTU）跌超4%。

其他熱門中概股中，小贏科技（XYF）漲近13%，晶科能源（JKS）漲超10%，BOSS直聘（BZ）漲近5%，微博（WB）漲超3%。微貸網（WEI）跌近14%，知乎（ZH）跌近13%，聯代科技（UTME）跌超12%，塗鴉智能（TUYA）跌近11%，趣頭條（QTT）、第九城市（NCTY）跌超7%.