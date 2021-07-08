科技股續受監管困擾　航運股盈喜潮更值留意｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-08 09:59

美國國債息續跌，市場風險胃納增加，美股納斯達克指數與標普指數創歷史新高。皆因美聯儲剛公布的議息會議紀錄未有為市場帶來太大驚訝。反而，市場更為關注內地召車軟件滴滴出行遭下架事件的進展，上日收市後，市場監管總局對互聯網領域22宗違法實施經營者集中案件立案調查及判罰，中資科網股在美股市場續受壓，由於相關股份佔港股大市比重高，將限制港股七連跌（累跌逾1300點）後的反彈力度。

聯儲局發6月貨幣政策會議記錄，顯示絕大多數公開市場委員會委員同意，通脹風險偏向上行，但在應對通脹及金融穩定方面出現分歧。不過言論未有和市場預期出現太大落差，美股投資者反應不大，美股三大指數昨升0.01%-0.3%，十年期美債息跌至1.3厘。

市場監管總局昨日（7日）收市後發公告，對互聯網領域22宗違法實施經營者集中案件立案調查，根據《反壟斷法》對涉案企業分別處以50萬元人民幣（下同）罰款。

判罰清單上，多宗交易都和騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）有關，同時有8宗與滴滴及其關聯公司有關。雖然判罰的金額很細，對公司財務可謂絕無影響，不過反映了監管機構對於多宗行業併購交易的審查日益嚴格，而且現時難言審查何時會告一段落，難免對相關企業股價帶來下行壓力。

昨晚阿里巴巴美股跌1.7%，滴滴周二急挫近20%，昨續跌4.6%，另外，不涉及上述判罰交易的線上知識平台「知乎」，股價昨更急挫近13%，因此科技股短線都是易跌難升，博反彈不宜過急。

中遠海控預計上半年淨利按年增加31倍。（資料圖片）

多間航運股發盈喜

反之，航運股近期強勢，收市後有3間企業發盈喜預告利潤增長。當中中遠海控上日急升9.8%，收市後發盈喜，預計上半年淨利按年增加31倍，受益於集裝箱航運市場向好。

今早中信建投研報指出，中遠海控料第二季淨利潤約216億元，略高於該行此前200億元淨利的預測。展望三季度，公司業績仍有可能超出預期。5月份華南區域港口暫時性停擺影響將在未來幾個月內逐步顯現，實際影響或將遠超蘇伊士運河事件。加上，三季度傳統旺季，歐線、美線7月中旬將迎來新一輪漲價，驅動公司業績持續提升。繼續維持公司「買入」評級，目標價38元。