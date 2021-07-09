「特惠牌」年底逐淡出　惠康大手革新自家品牌　雙線搶攻市場

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-07-09 11:11

超級市場推出自家品牌，不是新鮮事，在外國已有不少成功例子，例如美國Costco自家品牌佔整體收入約四分一，不容睇小。在本港，兩大超市集團亦努力打造自家品牌，希望找到收入增長動力。

其中，惠康早於1985年便引入自家品牌「特惠牌」，以低價作為品牌定位。隨著本港經濟不斷發展，消費者對產品質素的要求也因應提升。有見及此，惠康近年屢改革自家品牌，公司管理層透露，今年底將在Meadows的基礎下推出支線品牌Meadows Essentials，全面取代「特惠牌」，並與另一自家品牌、主打中式食品的「御品皇」雙線並行，搶攻市場。

Meadows在全球26個國家搜購食材，推出不同種類食品。（資料圖片）

年底推Meadows Essentials 特惠牌淡出

外國超市一樣的自家品牌通常會推出兩個版本，主線貨品的價錢與質素可跟超市其他國際品牌相比，而副線則為較實惠的選擇。牛奶公司業務拓展總監柏狄妮（Danni Peirece）指出，Meadows Essentials會維持「特惠牌」的定位，價錢不變，但就會擴闊產品種類以及提升質素。而Meadows Essentials同樣亦會推出食品和日常用品，可視作Meadows的特惠版，而「特惠牌」將於今年底逐步淡出市場。

Meadows為惠康近年力谷的自家品牌，面世僅兩年，主打自家製造的西式食品系列，與已有16年歷史、主打中式產品的「御品皇」雙軌並進。柏狄妮指出，Meadows的價錢比一般品牌低20%甚至30%，但自家品牌許多都以「抵價高質」作賣點，Meadows 又有何其他優勢？

走進惠康，消費者不難發現，Meadows的「攻勢」，皆因一個品牌同時橫跨了多個產品種類，令品牌更易「入屋」。資料顯示，Meadows旗下品種類在短時間內已超過450款，「我們在全球26個國家搜購食材，例如荷蘭的車厘茄、比特時的朱古力、紐西蘭的雪糕、澳洲的燕麥等，希望堅守優質、滋味及實惠這三大原則。」 據悉，Meadows的產品明年會增多200多款，涉罐頭、曲奇、酒類等新產品。

與此同時，與以往「特惠牌」相比，Meadows 亦加入不少新鮮食品，如蔬菜、魚類及不同肉類等。零食方面，其果仁產品在香港排名第一。

袁惠霞（右）稱，中式品牌「御品皇」已於今年4月革新。（梁翠麗攝）

超過140項食品香港製造

除了Meadows Essentials，中式品牌「御品皇」亦已於今年4月革新。牛奶公司自家品牌總監袁惠霞指這次的提升主要有3個地方，「第一是換上較時尚的包裝，其次是增加產品種類，第三是品質的提升。」目前「御品皇」擁150款產品，包括食米、食油、急凍點心，近年亦推出醬油、茶葉等等。

顧客要求「又平又靚」的想法，使公司「大刀闊斧」進行品牌改革，全面提升自家品牌的形象。她表示普羅大眾會對自家品牌的品質有懷疑，希望一洗消費者認為「平嘢無好」的固有概念。

被問及品牌的生產地，袁惠霞表示除了某些外國來的貨物外，超過140項食品均是香港製造，主要是蔬菜、肉、麵包等，未來亦會與香港生產商洽談更多的合作。

惠康於1985年引入自家品牌「特惠牌」。（資料圖片）

「日日有低價」 鹽、鷄蛋等成最暢銷貨品

另外，有鑒新冠疫情令市民生活百上加斤 ，惠康於去年10月推出「日日有低價」，超過300款日常必需品的價格被鎖定6個月，當中包括不少惠康的旗下品牌。其後惠康於4月份延長優惠期至10月，更加推550款貨品。而在活動期間，惠康會承擔額外上漲的運輸成本、原材料價格以及其他支出。

公司表示，活動推出以來，最暢銷貨品為鹽、鷄蛋、廁紙等。當中廁紙及紙巾銷量提升了一倍，食用油以及麵條食品銷量更增長超過6成以上。