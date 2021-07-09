柏傲莊III｜新世界兩日市值蒸發近百億　郭Sir料股價或跌至呢個位

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 11:45

新世界發展（0017）昨日（8日）宣佈旗下物業柏傲莊III將拆卸重建，股價昨收挫近4%，今早下挫，現跌5.34%，報36.35元。以今日低位36.3元計算，相比周三收市價39.95元，兩日股價累跌超9%，市值蒸發約92億元，總市值現為926.8億元。

大行表示，是次事件對新世界造成15億元財務負擔，料股價短期跑輸大市，但分析師認為，新世界或跌至呢個位，但股息率有5厘，亦可作為收息股。

新世界發展昨日（8日）宣佈旗下物業柏傲莊III將拆卸重建。（相片為5月份拍攝）

大摩：股價短期跑輸大市

摩根士丹利發表報告，指新世界發展股價將持續跑輸大市，因短期柏傲莊III的問題及缺乏新大型項目，目標價40.5元，評級「與大市同步」。

該行估算，新世界發展就柏傲莊III事件問題的補償方案開支為6億元，並會於今年8月或9月支付，公司另外需就重建項目支付約9億元開支。

瑞銀：對新世界造成15億元財務負擔

瑞銀發表報告表示曾與新世界對話，集團指總財務賠償約為6億元，至於柏傲莊III的總建築成本料會增加約三份一，即約9億元，因此是次事件對集團的財務影響估計約15億元。假設新世界承擔所有成本，預料有關財務影響會於柏傲莊III完工，即集團2024財年業績上反映。

該行認為，是次事件對集團造成15億元財務負擔，約等於市值1.5%，及兩個投資物業項目「SKY CITY 航天城」及啟德體育園因檢查建築質素而可能有所延遲。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，大市走勢持續疲弱，預計新世界股價將受壓，可再挫7%跌至34元。（資料圖片）

郭Sir：投資者宜分注入市

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，是次柏傲莊III事件對新世界財務不會有太大影響，再加上新世界主動拆卸重建、公開事件，相信市場對該集團信心亦不會動搖。但大市走勢持續疲弱，預計新世界股價將受壓，可再挫7%跌至34元。

至於新世界目前股息率約5厘，郭思治認為，新世界雖然可作為收息股，但由於港股市況尚不明朗，投資者可選擇分注入貨。