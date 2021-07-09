疫苗抽獎｜恒基：已進行首次抽獎　20位金獎可得「9999」實金乙両

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-07-09 18:09

恒基兆業（0012）表示，已於昨日（8日）舉行第一次抽獎，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出 20 個金獎及 200 個開心獎的幸運兒，抽獎結果已刊登於今日出版的《南華早報》和《星島日報》，並連同詳細的領獎安排上載至活動網頁www.hldluckydraw.hk。

即睇得獎名單：

公司指，所有得獎者均會在7月12日（星期一）或之前，以登記時提供的流動電話號碼收到短訊通知。得獎者收到短訊通知後，須在7月12日（星期一）至7月27日（星期二）期間，帶同香港身份證正本，及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，親身到指定領獎中心領取獎品，逾期未領獎即被視為放棄該獎品及喪失其得獎資格。

9月20日舉行最後一次大抽獎

公司指，未來仍有五次抽獎，分別是7月22日、8月5日、8月19日及9月2日；最後一次大抽獎於9月20日舉行，屆時頭獎可得價值逾100萬元的9999實金60両。

公司指，未來仍有五次抽獎，最後一次大抽獎於9月20日舉行，屆時頭獎可得價值逾100萬元的9999實金60両。（網頁圖片）

集團於6月底推出為期3個月的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，鼓勵市民盡快接種新冠疫苗。抽獎由 2021年7月8日起每隔約兩星期舉行，最後一次大抽獎訂於9月20日，總共六次的抽獎活動合共送出300両 9999 實金，和1,200份千元消費禮券。