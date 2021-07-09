瑞信委任胡知鷙為中國區首席執行官　推動在華業務

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-09 18:42

瑞信今日（9日）宣布胡知鷙就任瑞信中國區首席執行官，負責推進瑞信在華發展戰略，落實擴大業務實力和範疇的計劃。任命即日起生效。

瑞信表示，本次任命後她將與亞太區及大中華地區管理層緊密合作，充分把握區域內的合作機會，全面負責瑞信各項金融業務在內地發展，以繼續擴大內地業務經營部署和設立綜合平台為目標，助力瑞信成為一家在內地市場擁有雄厚投行業務實力的全球領先財富管理機構。

胡知鷙獲委任為瑞信中國區首席執行官。（瑞信提供）

瑞信又指，胡知鷙在內地金融市場有著長達25年的經驗。在瑞信服務的20年中，於資本市場領域積累了深厚的經驗。之前她曾擔任瑞信中國副董事長以及中國區投資銀行業務負責人等多個重要職務。在擔任中國副董事長期間，她領導瑞信於2020年6月成功控股在華證券合資公司，即瑞信證券（中國）有限公司。

瑞信大中華區首席執行官杜英樹（Carsten Stoehr）表示，不論在亞太區還是全球範圍內，中國市場對於瑞信都具有重大戰略意義。該行對不斷開放的內地市場的長期發展抱有堅定信心，並將繼續大力投資發展在華業務。作為一家具有雄厚投行業務能力的全球領先財富管理機構，瑞信的目標是以本身的全球優勢竭誠服務在華客戶。