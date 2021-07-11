網絡監管風暴重創中概股　殃及騰訊阿里無運行｜伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

由網約車巨頭滴滴出行所引發的監管風暴愈演愈烈，事件不單加快中美金融脫勾的步伐，而且，未來網信辦將很大可能肩負監管中國公司海外上市的重責，原本擔大旗的金融監管部門如發改委及證監會將退居二線。由掌管意識型態的官員代替技術官僚，這項改變對中國科網巨頭的影響至巨，除了加劇外資對中概科網股的負面看法，亦令本港科網龍頭股難逃一劫。

過去一周針對滴滴出行的監管措施接踵而至。周五晚（9日）網信辦再發緊急通知稱，滴滴出行的25款App存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，依規定通知應用商店下架。周六（10日）發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，當中明確掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網信辦申報網絡安全審查，意味該辦法不單影響一般科網平台，而是所有掌握超過100萬用戶數據、並且有意赴海外上市的企業，例如收集病者資訊的生物制藥公司都可能納入監管範圍。

滴滴選擇在美國紐交所掛牌的決定，改變的不只是滴滴自身的命運，也改變了業界的遊戲規則。（視覺中國）

掌控百萬用戶數據企業 海外上市將受網絡安審

網信辦是中央網信辦及國家網信辦的合體機構，只是同一部門兩塊牌子的稱呼，前者屬黨組織，後者為國務院辦事機構，簡言之，網信辦負責中國網際網絡內容的管理執法。

隨着現代商業運作進入互聯網時代，幾乎所有企業都涉及大數據的應用、貯存及管理，這些大數據來自公眾的原始消費資訊，或是整理分析後具有商業價值的資訊，都是網信辦的監管及審查範圍，預計中央將為網信辦全面擴權，以配合監管境內外的網絡安全隱患問題，成為繼國家市場監管總局（市監管）後，最高當局另一項強有力的政經監管工具，令中國科網巨頭的業務前景蒙上極大不確定性。

以往中國科網企業是中概股增長最快、市值規模巨大的板塊，截至去年11月底止，在美上市的中概股市值達2.5萬億美元，原本享受著中國經濟快速增長及鼓勵創新的友善監管環境，但近年這兩項利好因素正極速消失，外資對中概科網股的看法亦進入新低點，在美上市的中概股市值跌至1.7萬億美元，過去一周因為滴滴出行引發的監管問題，中概股總市值蒸發1,300億美元。

美國證交委（SEC）於今年3月就《外國控股公司問責法案》徵求公眾意見，市傳法案中所提的三年期限有可能縮短至兩年，變相加快不合規的美上市中概股離場速度。（路透）

今次重創中概股估值的完美風暴，可以說是中美監管機構共同打壓的成果，先是去年12月底時任美國總統特朗普簽署了《外國控股公司問責法》，揚言如果中國公司連續三年不符合美國的審計標準，就將它們從美國交易所除名，美國證交委（SEC）於今年3月就《外國控股公司問責法案》徵求公眾意見，市傳法案中所提的三年期限有可能縮短至兩年，變相加快不合規的美上市中概股離場速度。

中國政府方面，亦未有暫緩監管科網平台的步伐。自去年底螞蟻金服上市計劃夭折開始，已經喚起投資者對中概股的戒心，而今次中國政府對滴滴出行的重點打壓，更觸發外資大手拋售美國中概股，連帶在港上市的科網龍頭股亦遭重創。

騰訊控股虎牙與鬥魚合併案遭叫停

螞蟻去年11月初被飭令暫停在滬港AＨ股同步上市的計劃，隨後有關當局將螞蟻納入與金融機構同樣的監管尺度，螞蟻估值由計劃上市前的3,150億美元大幅萎縮至最新的300億美元，拖累螞蟻的關連公司阿里巴巴隨後的股價表現。今年4月阿里被指違反中國《反壟斷法》，被罰182億元人民幣，近日市監局針對科網平台的罰單如雪片飛來，上周三（7日）對阿里旗下6家企業開出300萬元人民幣罰單，對另一科網巨頭騰訊亦開出5張罰單，涉及250萬元人民幣，市監局於周五亦禁止騰訊申報的虎牙與鬥魚國際的合併案，反映了政府銳意打壓平台的監管意志。

阿里（9988）最新報195.5元，股價跌穿兩百元關，重回去年4月水平，與去年10月底螞蟻上市前夕盤中高位309.4元比較，累跌約三成七，市值蒸發24,500億元。（資料圖片）

阿里（9988）最新報195.5元，股價跌穿兩百元關，重回去年4月水平，與去年10月底螞蟻上市前夕盤中高位309.4元比較，累跌約三成七，市值蒸發24,500億元，喪失了中國最大市值公司的寶座。同樣，騰訊（0700）股價表現難兄難弟，由今年2月盤中高位775.5元，跌至最新報538.5元，創去年7月以來低位，較高位累跌約三成，市值蒸發23,000億元，目前騰訊股價已跌穿所有技術位，若未來數周再穿去年7月中513元低位，騰訊後市表現堪危，港股可能被拖累低見兩萬五關。

事實上，中國政府對科網股無序資本增長及收集敏感大數據的擔心，從而收緊其海外融資途徑，對騰訊的影響可能更甚於阿里，騰訊除了本身核心業務外，亦是投資中外初創企業金額最大的中國投資者之一，單單去年騰訊便參與超過170宗項目融資。今年三月美資投行Sanford Bernstein曾估算騰訊持有的上市及非上市的科網項目價值高達2,590億美元，迄今其投入資本額共660億美元，2019年騰訊參股項目對其盈利貢獻達20億美元，佔其整體純利12%。這意味騰訊參股的初創項目將有一段時間未能上市變現。

多家中概股緊急剎停赴美上市計劃

據外電報道，中國人氣健身軟件Keep和有聲課程喜馬拉雅最近已經取消赴美上市計劃，其中Keep股東結構與滴滴出行類似，日本軟銀及騰訊均有參股Keep，原預計集資最多5億美元，承銷商摩根士丹利已取消了本周與投資者的推介會議。另一家從事人工智能與醫療大數據業務的零氪科技，據稱亦緊急剎停在美上市計畫，該公司原訂周五（9日）收市後為招股價定價，若以上限19.5美元計，集資最多2.11億美元，參股零氪科技的基礎投資者包括阿里健康。

有論者以為中概股赴美上市之路遭堵塞，對港交所有利，但要留意這類科網巨企的主要投資者仍以外資為主，沒有外資撐場，中資不會大手押注受國策打壓的科網板塊，從6月29日至7月9日共8個交易日間北水淨沽出190億元騰訊來看，內地投資者不問價加入今次拋售中概科網股的浪潮，沒有人能預測今次監管風暴如何收場，特別是網信辦在監管科網企業海外融資方面初挑大樑，新官上任難免三把火，將積極找出所有科網企業潛在的安全隱患，以刷出部門的存在感。總言之，目前股價低殘的中概股仍然不值得投資者冒險入市，而今次洗倉潮只是剛剛開始。

【財經專欄】大談漫盤．伽羅華