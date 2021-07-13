全球最大中國股票基金減持騰訊　瑞銀資管：從三方面選優質公司

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-13 09:00

今年上半年，部分核心資產股票波動較大，中國不少明星公募基金業績表現比較平淡。與此同時，海外中國股票基金今年上半年業績表現也不佳，其中全球最大中國股票基金——瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金今年來回撤幅度超10%。

中國《證券時報》報道，儘管基金淨值出現回撤，但其持倉卻未因此出現大幅調整，6月份，該基金除了減持騰訊控股外，其他持倉均未發生變化。

瑞銀資管表示，在當前紛繁複雜的世界中，變化可能是唯一不變的主題。而時代，也賦予了價值投資新的意義。找到持續創造價值的好公司，做時間做朋友，投資之路將會越走越寬。

全球最大的中國股票基金「瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)」，減持了4.11%騰訊控股。（資料圖片）

全球最大的中國股票基金減持騰訊

外資一向被市場譽為聰明錢，但近期隨着騰訊控股、貴州茅台、中國平安等核心資產回調，不少海外基金與中國部分明星公募基金遭遇了同樣的「挫折」，即淨值出現不少回調。

國際權威評級機構晨星官網數據顯示，全球最大的中國股票基金「瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)」今年來回撤幅度超過10%，甚至跑輸了同類組別。

在過往的業績表現中，該基金大概率能跑贏指數與同行業基金，尤其是在近幾年核心資產股票估值不斷抬升的基礎上，2019年與2020年，該基金大幅跑贏了同行和相關指數。

最新數據顯示，該基金規模為130億美元，前十大重倉股中，多數持股在6月份未發生變化，只有騰訊控股被其減持了4.11%。截至2021年6月底，該基金持有騰訊控股13.67億美元，是其第一大重倉股，但其持倉一年回報為-4.07%，對其淨值影響較大。

此外，貴州茅台、阿里巴巴、中國平安、網易也是其重倉股，持股市值分別為9.43億美元、7.65億美元、6.78億美元和6.48億美元。

值得一提的是，其重倉股中，持有李寧一年回報達246.32%，是目前其持倉中表現最為優秀的股票，持有招商銀行一年回報達到55.13%，持有港交所一年回報34.42%。

騰訊、阿里巴巴等網路巨頭今年來股票不斷下挫，與市場對反壟斷監管風險的擔憂有一定關係，再疊加市場對核心資產估值存在分歧，重倉核心資產股票的基金今年來總體表現不佳。

天風證券認為，網路平台需要在商業考慮外承擔必要的國家要求和社會效益，而這種適應雖帶來短期的挑戰，但中長期更有利優質公司發展，因此投資者一方面不必過度悲觀，同時密切關注監管推進及企業的應對效率。

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金今年6月份小幅加倉了騰訊控股、貴州茅台等。（VCG）

瑞銀大中華股票基金小幅加倉騰訊茅台

與瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金操作有所不同，瑞銀(盧森堡)大中華股票基金今年6月份小幅加倉了騰訊控股、貴州茅台、台灣半導體以及香港交易所，好未來被其大幅減持。

晨星數據顯示，瑞銀(盧森堡)大中華股票基金最新規模為18億美元，貴州茅台、騰訊控股、台灣半導體等前三大重倉股均獲其加倉，其中6月份該基金增持貴州茅台幅度為1.52%，增持騰訊控股幅度為2.06%，增持台灣半導體幅度為4.01%。

與此同時，該基金減持好未來股票幅度達25%，減持阿里巴巴2.24%。出於對強監管政策的擔憂，好未來等教育股今年來跌幅較大，近期雖有反彈，但力度不大。

瑞銀集團旗下另一隻中國股票基金——瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金目前還未更新6月具體持倉，但從5月數據來看，該基金主要保持加倉狀態。

數據顯示，截至目前該基金規模為42億美元，騰訊控股、貴州茅台、阿里巴巴為其前三大重倉股，持股市值分別為4.72億美元、4.05億美元和3.7億美元。

5月份期間，該基金大幅加倉了石藥集團，增持幅度達47.66%，香港交易所、平安銀行以及好未來也獲其加倉。

瑞銀資管認為，投資者要從三個方面去選擇優質的公司。（路透社）

投資下半場看什麼？

上半年行情已經結束，下半年行情也已陸續展開，從目前海外基金今年來收益情況來看，總體不佳，受困於核心資產今年來波動加大，不少海外中國股票基金的淨值也發生了較大變化。

下半場投資怎麼看？瑞銀資管認為，投資者要從三個方面去選擇優質的公司。

首先是要聚焦企業成長，尋找價值護城河。當企業的內在價值低於市場價格時，就具有了安全邊際，投資機會就此出現了。然而，隨着市場更加成熟和有效，這種顯而易見的便宜公司已經越來越少了。這時，價值投資被重新定義：購買好的、有成長性的企業。

其次是要動態護城河，創造長期價值。品牌是最能產生效用的護城河，它是影響人們購買決策的重要因素。然而隨着網路對傳統產業的改變，從獲取訊息、引發消費需求，到形成購買決策和完成交易，當下和過去完全不同。所以，一個好的投資機會，不應該看它過去的收入、利潤，也不能簡單看它今天或明天的收入、利潤，這些紙面數字很重要，但並不代表全部。

真正值得關心的核心是，它解決了什麼問題，有沒有給社會和消費者提升效率、創造價值。只要是為社會瘋狂創造價值的企業，它的收入、利潤早晚會兑現，社會最終會給予它長遠的獎勵。

最後，要避免踩坑，價值投資「左」和「右」。價值投資中，最容易犯的兩大錯誤：機會主義和機械的價值投資。即市場中，我們有時會遇到一些特別容易賺錢的機會，可能內心躁動難平。同時，尋找低估股票，看似信奉了價值投資的理念，長期持有，但可能最後的效果並不理想。

安本投資近期也發表觀點稱，中國出口正在上升，包括勞動節假期在內的經濟數據亦令人鼓舞。中國企業盈利前景固然良好，盈利質素更是勝過其他市場。展望將來，中國消費的結構性動力仍然穩固，而中國千禧世代將會繼續青睞高質素的產品和服務。