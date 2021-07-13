拜登要求法院駁回上訴　特朗普TikTok禁令將徹底終結

《財聯社》報道，拜登政府周一（12日）要求兩家聯邦上訴法院駁回司法部此前的上訴，這意味着拜登政府已經決定從司法層面完全撤回特朗普執政時期對TikTok的禁令。

在前總統特朗普執政時期，美商務部曾以「國家訊息安全」等理由對TikTok和微信等中國應用程序下達禁令，字節跳動公司和微信用户隨後向法院提起上訴，而法院之後決定暫緩執行禁令。隨後，特朗普政府對法院的這個裁決提起上訴。

但在拜登上台後，推翻了特朗普此前下達的一系列禁令。

6月9日，拜登簽署行政命令，撤銷了特朗普此前發布的對微信、TikTok和其他中國應用程序的禁令，拜登還下令政府對其進行重新審核。

6月22日，美國商務部又正式撤銷了其2020年9月發布的禁令清單，這份清單曾要求禁止美國企業和TikTok及微信進行交易。

拜登還撤銷了2021年1月特朗普簽署的另一項行政命令，該命令要求禁止支付寶、騰訊的QQ錢包和微信支付等8箇中國應用程序。

在特朗普的禁令清單已經被撤回之後，7月12日，美國司法部表示，特朗普政府此前向法院提起的上訴已經沒有意義，因此請求美國哥倫比亞特區上訴法院和第三巡迴上訴法院駁回其上訴。

拜登政府表示，它正在與已經提起訴訟的微信用户的律師進行談判，討論「關於上訴的下一步適當步驟」。美國政府計劃在7月26日前將其決定告知法院。

拜登此前還下令，指示商務部關注像TikTok這樣「可能影響美國國家安全」的應用程序，並在120天內提出評估建議。

美國商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在6月28日表示，商務部的評估工作「剛剛開始」，將進行「基於證據的」相關分析。