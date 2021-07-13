《路透》：阿里和中國國企考慮競購紫光股份股權　涉資500億元

有消息人士透露，阿里巴巴（9988）和中國國有企業正在考慮競購紫光股份的部分股權。

《路透》7月13日報道，消息人士稱，揹負約310億美元債務的晶片企業紫光集團有更多的債券即將到期，目前正在尋求出售其所持紫光股份46.45%的股權。

紫光股份是一家雲計算基礎設施公司，這部分股權的售價至多可能達到77億美元。

上述消息人士表示，潛在競購方包括無錫市政府所有的無錫產業發展集團、北京電子控股有限責任公司以及有政府背景的半導體投資基金建廣資產。

7月9日，紫光集團發布公告，相關債權人向法院申請對紫光集團進行破產重整。（Ｒeuters）

其中兩位消息人士表示，如果阿里巴巴在7月20日的最後期限前提交具有約束力的報價，將與一家地方國企聯手。他們未披露這個潛在合夥方的名稱。

紫光所持股份的價值可能在400億元人民幣至500億元人民幣之間，較紫光過去一個月22.3元的平均股價溢價35%至70%。

清華紫光方面則表示，為減輕債務風險，該公司已在引資特別工作組的指導下接洽了幾家投資者。如果進入司法重組，清華紫光將為引入戰略投資者作出總體安排。

對阿里巴巴這個電商巨頭而言，若成功達成這項交易，將是中國監管機構開始打壓科技產業以來其第一筆交易。阿里巴巴旗下螞蟻金服2020年末叫停首次公開發行（IPO）計劃，阿里巴巴自己今年4月又因違反反壟斷規定被罰28億美元。