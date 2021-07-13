阿里創業者基金參投AEF大灣區創業基金　助初創港企立足大灣區

阿里巴巴香港創業者基金今日（13日）宣佈，將以錨定投資者（anchor investor）身份投資AEF大灣區創業基金。而大灣區基金的投資對像需要具備大灣區發展視野，包括以大灣區為據點的初創企業，或是有意將業務拓展至大灣區的香港初創。

大灣區基金擬提供合共20億元融資方案，預計將於2022年上半年完成募資。目前該基金獲多個合作夥伴參與投資，包括金融機構、家族基金和大型企業集團等，共同為初創提供資金、融資方案和業務建議等全方位支持。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，申請大灣區基金資助的初創企業沒有融資上限，已參與阿里巴巴香港創業者基金相關資助項目的企業，亦可以參與AEF大灣區創業基金的相關資助項目。

大灣區基金歡迎來自各行業的初創公司，特別是與先進科技、健康科技、可持續發展、人工智能（AI）及製造業4.0等具有前瞻性的項目。該基金承諾將為投資初創提供資金和財務支持，同時協助他們把握阿里巴巴生態體系的潛力，在大灣區內共同成長。

截至2021年3月31日，阿里巴巴香港創業者基金已投資超過50家初創企業，投資總額達6億港元，吸引超過130億港元共同投資。而大灣區基金將致力加強香港與大灣區的協同關係。