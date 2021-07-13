LEGO中港代理｜凱知樂逆市開概念店kkplus　首周末營業額過百萬

零售業受疫情打擊，生意額下跌，但也有玩具零售商逆市擴充。LEGO中港代理商凱知樂（2122） 今日（13日）公布，旗下玩具平台kkplus剛於上週末開設概念店，擴大店面後首週末營業額突破100萬元，最大單一銷售發票為28件產品。

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料潮流玩具能跑出

凱知樂原本已在朗豪坊12樓賣LEGO，而kkplus亦設於同層，佔四間舖位，售賣Bearbrick、Soap Studio及Herocross等各種潮流玩具及收藏品。其中一間更是最受歡迎的Lulu豬專門店，洪誠明透露目前該店的生意額佔比也比較高。同時，集團把kkplus劃分五個ZONE，每個區的主題也不一樣，更設café和清酒販賣機。

由銷售LEGO，到再開設概念點售賣潮流玩具，凱知樂助理行政總裁及首席財務官洪誠明表示，對公司銷售額十分有信心，為求產品更多元化，因而開設概念點和擴大店面，他更指出：「經過觀察全球的玩具市場後，發現五個玩具當中有一個是買給大人的。Lego受眾主要針對Kidult，但潮流玩具老少咸宜，相信國內潮流玩具市場能與傳統玩具拍得齊。因而看到了較大的商機。」

正洽商內地開店

洪誠明又指，自開業後銷售額樂觀。目前人均消費過千，開設概念點後首週末營業額更突破100萬元。kkplus由原先10個合作品牌增加至50多個世界各地的品牌及15個本地品牌，旗下產品包括多款與在全球廣受歡迎的知名IP合作的產品，例如Tom&Jerry、SpongeBob及Street Fighter等針對不同口味的消費群。

他預計市民收到消費券，配合與AlipayHK推出的優惠後，生意額亦有望提升。目前亦有與澳門和內地商場和企業溝通於當地開設實體店。