「股神」巴菲特手執3條A！　今年以來勁賺283億美元

《財聯社》報道，有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）投資策略一直以高度集中持股而聞名。巴菲特大手筆押注的三隻標普500指數成分股，自2021年來勁賺約283億美元！



根據標普全球市場情報和MarketSmith數據，巴郡·哈撒韋公司投資組合中排名前三的美國上市股票分別為蘋果公司（Apple）、美國銀行（Bank of America）和美國運通公司（American Express），為其股票組合貢獻四分之三的收益。

總體而言，根據巴郡最近公布的持股數據顯示，其持有美股的價值已增加了375億美元，其中蘋果貢獻29.4%，美國銀行和美國運通分別佔25.7%和20.6%。

蘋果（美：AAPL）在過去一個月升幅達13%。（資料圖片）

巴菲特大手押注的三大美股表現

一般來說，巴菲特會在其高度看好的公司上進行大手筆押注，這也是他投資戰略的一部分。但當這一策略失效時候，將會出現相當嚴重的虧損，反之會獲得巨大的回報。

蘋果股價在最近的一個月內呈現上漲的態勢，並創下歷史新高，而巴菲特也成為這次股價大漲中的贏家。蘋果約佔巴郡的美國股票投資組合的近43%。目前，巴郡持有蘋果8.87億股股票，併為巴菲特帶來110億美元的利潤。巴郡現時是蘋果股票的第三大股東，大約有5%的已發行股票。

事實上，2021年的蘋果股價只上漲9.4%，遠遠落後於標普500指數16.3%的漲幅。值得關注的是，蘋果僅在一個月的時間內升幅達近13%，遠超同期標普500指數的漲幅。此外，巴菲特在金融類股的兩筆押注正持續獲得回報。

目前巴郡·哈撒韋持有美國運通近19%的股份，為該公司的第一大股東。（視覺中國）

巴郡目前是美國運通第一大股東

美國銀行在巴菲特的投資組合中排名第二，約佔13%。目前巴郡-哈撒韋持有美國銀行超過10億股股票。2021年迄今為止，美國銀行已上漲31%，同時為巴郡·哈撒韋帶來96億美元的利潤。

金融類股票在今年的標普500指數中表現優於其他股票，例如金融板塊指數（Financial Select Sector SPDR ETF ）在2021年已飆升近25%，其漲幅表現在標普500指數的11個細分板塊中排名第三。

巴菲特投資美國運通亦是另一個成功的例子。巴郡持有美國運通1.516億股股票，該公司2021年以來飆升逾40%，帶來超過77億美元的利潤。目前巴郡持有美國運通近19%的股份，為該公司的第一大股東。