港股三連升後料借勢回調　比亞迪遭股神愛徒減持｜早市部署

港股跌穿二萬七大關後連升三日，今日借勢回調機會較高，一來因隔晚美國公布通脹數據升至5.4%，超預期，美股三大指數反覆向下；二來藍籌比亞迪遭股神巴菲特愛徒李祿減持，套現逾16億元，料令近期逆市升勢強勁的汽車股板塊，出現高位回落。

美國通脹連升五個月超預期，推動短期國債債息率上升。（美聯社）

美國通脹連升五個月超預期

外圍數據方面， 6月消費者物價指數（CPI）升至5.4%，超出市場預期的5%，創下2008年8月以來最大的漲幅，拖累美股道指向下，其後連標普500指數及納指亦出現先升後跌。同時，美國債市亦有反應，市場對聯儲需要提早「縮表」的預期升溫，推動短期國債債息率上升，5年期國債收益率升至0.82%左右，較2月中旬的水平高出20多基點。十年期債息亦重上1.4厘。

至今，美國通脹已經連升五個月，屢見新高，短線要觀察投資者如何消化通脹數據，是否仍確信通脹如聯儲局所言是短暫因素。倘若通脹再度燃起投資者對聯儲「收水」的預期，推動美債息續上升，將令股市出現回調壓力。

另一方面，新能源車股比亞迪近期逆市上升，不過昨日收市後，據聯交所資料顯示，股神巴菲特愛徒李祿旗下喜馬拉雅資本於上周四(8日)減持比亞迪714萬股或0.68%，每股平均價227.622元，套現約16.25億元，最新持股量降至6.35%。

股價走勢上，比亞迪由6月份至今逆市累升30%，近日隨大市急跌而略為回調後，最近兩日內亦合共反彈8%。相信今日股價會受累李祿減持的消息影響。