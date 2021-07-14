醫脈通（2192）明上市　信誠張智威大讚「近期最佳」　睇升五成

內地互聯網醫療平台醫脈通（2192）今日公布招股結果，最終以發售價上限定價，每股27.2元。在港公開發售錄得約62.6萬人認購，超額認購591倍，凍資近2,500億元。一手500股中籤率僅5%，認購90手穩中一手。

引7名基投 騰訊有份投資

醫脈通引入7名基石投資者，當中包括富達投資FMR、富達國際、騰訊旗下Tencent Mobility、新加坡政府投資公司GIC、奧博資本（OrbiMed），以及Matthews Funds和專門投資醫療股的Springhill。7名基投合共斥資2.2億美元，認購合共6,278.45萬股，佔全球發售初步可供認購的40.48%。

根據配發結果顯示，前25大承配人合共獲分9,014.2萬股，假設超額配股權獲悉數行使，前25大承配人認購股份數目佔國際發售的89.42%。至於餘下約182名承配人，只能合共分配1,066.54萬股，平均每人獲分約58,600股，平均市值約159.4萬元，意味大戶分貨未算充足。

信誠證券聯席董事張智威表示，醫脈通升幅有望高達五成以上。（資料圖片）

信誠張智威：近期質地最好

信誠證券聯席董事張智威表示，以近期一眾新股而言，他首要看好醫脈通，認為是云云新股之中「質地最好」。他更指，早前更有投資者為了認購醫脈通，不惜在其他新股「抽飛」，寧願把注碼押在醫脈通之上。

醫脈通約有350萬註冊用戶，當中有240萬用戶為執業醫師。張智威稱，醫脈通有別於平安好醫生（1833）等已上市的醫療平台，醫脈通是內地最大在線專業醫師平台，包括讓企業聯繫醫生、針對醫生推出醫學知識解決方案等，「似係BTB，而好醫生係BTC」。

雖然近期新股市場表現偏弱，「破發」屢見不鮮，但張智威預計醫脈通跌穿招股價機會不大，並預計短期內有望飆升五成以上。他建議散戶若有意短線投機，可待暗盤升幅只有兩成左右時追入，並在升幅五成以上逐步沽出。