四大內銀跌至7厘息　撈底時機到？　專家：瞌埋眼長揸呢兩隻股

為進一步刺激實體經濟，中央再要求內銀讓利，加上市場擔憂中國債務問題，令一眾內銀已跌至多個月低位，惟四大內銀的股息率已超過7厘。目前是否撈底機會呢？



人民銀行、銀保監會、國家發展改革委、市場監管總局聯合推出降費措施，涵蓋銀行賬戶服務、人民幣結算、電子銀行、銀行卡刷卡、支付賬戶服務等5方面，將於今年9月30日起正式實施。

人行等機構在對近5萬家小微企業、個體工商戶進行調研的基礎上，提出12項降費措施。經初步測算，全部降費措施實施后預計每年為市場主體、社會公眾減少手續費支出約240億元（人民幣‧下同），其中惠及小微企業、個體工商戶超過160億元，有助於降低資金流通成本，進一步優化營商環境。

中行股息達9厘 四大行之中最高

內銀要讓利減費，令股價受壓。內銀股價節節敗退，工行（1398）跌至去年底低位，報4.41元，建行 （0939）創近五個月低，報5.46元，中行（3988）報2.74元，創三個月低，農行（1288）報2.65元。

不過，內銀一向為收息人士所喜愛，目前四大內銀經已跌至7厘以上的水平，其中，中行最為高息，據彭博綜合預測，今、明年股息率達9.1厘及9.6厘，農行股息率料為近9厘和9.5厘，工行則料為7.7厘和8.1厘，建行亦為7.6厘及8.1厘。

目前四大內銀經已跌至7厘以上的水平，其中，中行最為高息，達9厘水平。（資料來源：彭博）

羅尚沛：債務問題+增長一般累股價 內銀只勝在高息

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，內銀現時逾7厘息實屬吸引，長線投資可取，但卻不適合短炒博反彈之選。「市場擔心中國債務違約問題，有傳阿里傳競購國企競購紫光股份，涉資料近600億元，就知道中國債務問題嚴重，目前又未知如華融、恒大等債務爆雷規模有多大，內銀股價因而受壓。」

他指，內銀每年增長一般，都是單位數字，只得股息率為之吸引。他看好招行（3968）和建行，招行增長最佳，建行業務穩健，「買貨都是長線投資為主，7厘股息隨時可買，現時買又得，等跌多一點後再買又得，瞌埋眼長揸5至6年收息便可。」

路透社引述消息人士透露，阿里巴巴正考慮併購紫光所持有的深圳上市公司紫光股份（深圳：000938）的46.45%股權，售價最多料達77億美元（約598億港元）。

羅尚沛認為內銀只勝在高息，當中招行和建行較為可取。（張浩維攝）

降準效力低 難提振內銀

人行上周五公布將降準0.5個百分點，釋放共1萬億元資金，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%，但部分資金將用作歸還到期的MLF，還有一部分資金被金融機構用於7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口。瑞信指，降準料有助降低130億元人民幣開支。

中金預計是次降準的靜態影響是提升上市的內銀今年淨息差預測0.2個基點，提升淨利潤預測0.2%，而從動態來看，則需考慮後續的信貸供需關係及新發放貸款定價的走勢。

人行上周五公布將降準0.5個百分點，釋放共1萬億元資金。（視覺中國）

去年減費讓利升四成 不良貸款續升

人民銀行副行長范一飛早前在國務院政策例行吹風會上介紹，2020年，銀行業減費讓利3,568億元，較2019年增加40%，與引導金融機構降低貸款實際利率、貸款延期還本付息等政策相配合，完成金融系統向實體經濟合理讓利1.5萬億元的目標。

銀保監會統計信息與風險監測部副主任劉忠瑞警告，未來不良貸款仍然面臨上升壓力，不良貸款可能將進一步增加。 他指，去年銀行業處置不良資產額度達3.02萬億元，是歷史上最多的一年。今年首季處置不良資產亦超過去年同期，預計上半年亦會高於去年。

范一飛表示，去年銀行業減費讓利較2019年增加40%，而劉忠瑞警告未來不良貸款仍然面臨上升壓力。（路透社）

另外，與此同時，6月25日，中國支付清算協會聯合中國銀行業協會發出了《關於降低自動取款機（ATM）跨行取現手續費的倡議書》，共同呼籲支付行業主體降低小微企業和個體工商戶支付手續費，包括降低銀行賬戶開戶手續費、降低人民幣結算服務手續費、降低電子銀行服務收費、降低支付賬戶服務費等。

此次調整，同城ATM跨行取現手續費標准下調至每筆不超過3.5元﹔取消異地跨行取現手續費按取款金額一定比例收取的變動費用，固定費用與同城業務標準一致。《倡議書》實施後，ATM跨行取現手續費顯著降低，同城業務降幅10%以上，大額異地業務降幅達80%以上。據初步測算，預計降費讓利規模約為每年40億元。