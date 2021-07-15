倡港府發展大灣區旅遊　智經：設跨地域認可　讓導遊考牌北上執業

新冠疫情下，旅遊業大受打擊。2021年首5個月訪港人數不足2.8萬人次，按年下跌99.2%。不過，隨着疫苗接種計劃開展，市場已憧憬可早日「開關」，為旅遊業帶來佳音。

智經研究中心發布《香港旅遊業未來規劃:接通環球 連繫灣區 營造社區》研究報告，提出多項建議，以增強本港旅遊業的吸引力和競爭力，包括突出地區旅遊文化特色，以至推出粵港澳大灣區導遊證，助業界取得大灣區執業資格等。

智經研究中心總監﹙研究﹚程燕芳建議推出「粵港澳大灣區專用導遊證」。（歐嘉樂攝）

建議推大灣區專用導遊證

中央近年積極推動大灣區的發展及融合，智經便建議政府應善用香港地理位置，加強粵港澳大灣區發展辦公室的協作機制，同時爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA) 中新增「文化及旅遊合作」協議，通過制定自駕遊指引和旅遊保險服務，並聯同業界推出以交通工具為主題的「海陸空•灣區通」旅遊項目，以吸引國際旅客，增加大灣區吸引力。

智經研究中心總監﹙研究﹚程燕芳稱，機構建議設立跨地域導遊認可制度，推出「粵港澳大灣區專用導遊證」，讓香港導遊可以在接受一定範圍內的培訓及通過特定考核後獲取專用導遊證，分階段在大灣區執業。

智經又建議政府與大灣區其他城市合作，把旅遊業監管局成為認可的發證機構，招標邀請符合資格的培訓機構，如香港理工大學，提供相關的理論和實踐課程及實習機會。

程燕芳更建議政府可聯同業界、或教育學院以開拓策展課程，吸納據歷史、藝術、設計、建築等背景的人才以組成「策展」團隊，規劃旅遊，令從業員深入以認識藝術、生態、旅遊等方面，增加旅遊競爭力和本地人才。

智經建議政府可從「居民為本」的方向推動旅遊業發展。（歐嘉樂攝）

突出在地特色 籲增設文化及旅遊局

智經建議政府可從「居民為本」的方向推動旅遊業發展，如街坊導賞計劃等，以居民主導參與，突出在地特色。智經提出新增「文化及旅遊局」這決策局，重整人力資源組成「可持續旅遊專責團隊」，以推動旅遊業發展，加強部門的統籌、管理與執行。此策略鼓勵居民和業界共同參與，收集居民意見，並脫離大眾旅遊，視地區為開放式的博物館，以鼓勵居民分享日常生活與在地文化歷史，提高互動性，以發掘地區特色吸引旅客，並能改善社區，美化社區環境。