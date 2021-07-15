國泰6月載客逾4萬人次　按年增5成　6月25日為今年載客量最高

國泰（0293）顧客及商務總裁林紹波表示，儘管客運需求仍遠低於疫情前水平，6月份的表現有輕微改善。國泰上月每日平均接載1,355名乘客，在6月25日接載2,011名乘客，是 2021年迄今為止的新高。

國泰6月載客逾4萬人次 按年增5成

國泰航空在6月份載客40,651人次，按年增加50%，但相比2019年6月疫情前的水平下跌 98.7%。收入乘客千米數按年上升 60.5%，但與 2019年6月相比減少98%。乘客運載率下跌5.6個百分點至21.7%，以可用座位千米數計算的運力雖增加102%，惟仍較2019年6月下跌92.2%。在2021年首6個月，載客人次較去年同期減少96.4%，運力下跌85%，而收入乘客千米數則下跌95.8%。

貨運方面，該公司於6月份運載109,423公噸貨物及郵件，按年增加17.4 %，但與2019年 6月相比減少33.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升10.3%，但與2019年6月相比減少28.7%。運載率上升5.6個百分點至80.6%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加2.7%，但與2019年6月相比減少44.4%。在2021年首6個月，載貨量較去年同期下跌17.6%，運力下跌31.9%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌20.3%。

國泰補充，已有 94%的駐港機師及76%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。今年至今，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾58,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

國泰料第四季客運力達疫情前約30%水平

展望客運業務，國泰表示，當局禁止由菲律賓、印尼及英國抵港的客運航班影響整體需求，但其他主要市場的需求有所改善。由於區內留學生在8月下半旬飛往美國的需求強勁，公司已加密班次配合。視乎全球及本港逐步放寬旅遊限制的步伐，預期2021年第4季的客運運力為疫情前約百分之三十的水平。

公司將繼續逐步增加客運航班，亦重啟往來廣州、首爾、布里斯本、法蘭克福、阿姆斯特丹、溫哥華及三藩市的航班。運力較今年5月大幅增加約131%，然而，相對於2019年6月的疫情前水平，營運僅達8%的運力。

國泰補充，已有 94%的駐港機師及76%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。今年至今，駐港的機組人員在抵港時及其後的日子已接受逾58,000次病毒檢測，當中並無陽性結果。