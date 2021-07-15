力推綠色建築　太地︰ 可持續發展長遠能節能及降營運成本

環保議題越來越受重視，綠色建築成大趨勢。太古地產﹙1972﹚指，該公司早於2008年已致力發展可持續發展，去年更參與了「Business Ambition for 1.5°C」全球聯署運動，致力將全球暖化升幅控制在1.5°C內，為香港和中國內地轉型至淨零碳經濟作出貢獻。

太地董事及高級顧問郝唐惠莉指出，太古地產有100%的發展中項目，已取得綠建環評最高級別認證，97%的既有建築物取得綠建環評認證。

在建築減少碳排放上，旗下太古坊一座的建築物運用了60%含再生物料的混凝土及結構鋼材，並採用經香港建造業協會認證的含再生物料的混凝土以減少碳排放。至於營運階段，亦有不少減碳策略，如太地於中港發展項目已全面安裝直流無刷式無殼風機，減少30%耗電量；又如利用生物柴油在商業大廈發動三聯供與吸收式製冷系統、結合光伏板和綠化天台、全面使用風力發電的可再生能源。

推措施助租戶減碳

郝唐惠莉指，公司從2008年起開始重視可持續發展方案，在各項目中不同方面也會考慮此原則，但難以獨立計算減碳的成本。她續稱，減碳措施能提升市場競爭力，因租戶考慮點亦包括大廈環保措施、可持續發展方案等方面，相信可持續發展的策略能達到經濟效益。

太古地產同時提出不同項目和措施以助租戶在能源用量和廢物處理方面減碳。例如與初創企業合作，利用數據分析和參與活動，把租戶減廢旅程遊戲化而提高租戶意識，推動減費和回收。郝唐惠莉指，租戶接受程度按年增加，如綠色廚房計劃，讓物業組合管理團隊和租戶可在裝修及翻新工程開始前商討可持續發展事宜，並向租戶提供技術指引，即使短期增加商戶成本，但長遠能達到節能及減低營運成本。

郝唐惠莉補充，太古地產有興趣增加綠色債券的發行量會，發展綠色融資。