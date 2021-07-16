摩根大通：ARK基金似2000年網路泡沫的增長股基金　是時候做空了

摩根大通策略師Shawn Quigg近日表示，方舟基金創始人Cathie Wood的旗艦ETF正顯示出很多泡沫性質，這類似於2000年網路泡沫時代中的增長股基金，投資者應考慮通過期權做空該基金。

《智通財經網》報道，該衍生品策略師預計，下半年美國國債收益率的上升可能引發ARK Innovation ETF(ARKK.US)下跌。該基金自5月中旬以來已上漲約19%。

Quigg於7月15日在一份報告中寫道：「收益率的潛在上升可能是加速ARKK下跌的催化劑，同時，大型常規性科技股表現繼續優於破壞性科技股，將促使ARKK進入拋售階段。」

美國10年期國債收益率已從3月底的近期高點下跌逾40個基點至約1.32%，幫助刺激了ARKK的反彈。Quigg認為，這是一個技術性行情，隨着今年餘下時間經濟得以重新開放，上升行情將被逆轉。

得益於電動汽車、生物技術和加密貨幣等行業以及居家辦公板塊的上漲，Cathie Wood的方舟投資管理公司在2021年取得開門紅，然而，其中許多主題已經開始動搖，該公司的主要ETF從2月中旬到5月中旬下跌了超35%。

摩根大通對此預計，在經濟持續復和經濟重新開放的環境下，周期性資產和價值資產的表現將更為出色。雖然價值股剛剛經歷了20年來表現最差的一個月，但該行策略師認為，這只是上漲行情的一個停頓，未來將恢復反彈。

Quigg建議投資者買入10月105美元的ARKK看跌期權，行權價較該ETF周三（7月14日）收盤價低約11%，以利用隱含波動率，儘管在「股票可能進入廣泛的拋售階段」的情況下，這種波動率仍然很低。