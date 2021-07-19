美債息跌穿1.3厘股市回落　港股彈完散　二萬八恐再失│財經評論

美國10年債息跌穿1.3厘，創近五個月低，美股高位下跌，港股夜期跌近300點，在A股未有明確方向之下，港股二萬八恐要再失。今日關注中資科技股、油股表現，以及美國企業業績。



科技監管浪接浪，上海浦東法院發布10個內地互聯網不正當競爭案例，涉及阿里巴巴（9988）支付寶、騰訊（0700）、百度（9888）等公司。其中，支付寶與斑馬公司不正當競爭糾紛行為保全案，為全國首宗涉App喚醒策略網絡不正當競爭訴前禁令案。

騰訊、阿里上周低位反彈後，料今有回吐，不過部分二線的科技股仍有投資機會，中手游（0302）、中軟（0354）等走勢較強，可見資金追捧，可以秤先。

有傳油組已經初步達成協議，並同意於12月前逐步提高石油產量，料對油價不利，影響油股表現。(路透社)

油組傳有意增產 油股恐下沉

據外電引述一名OPEC成員國人士指，石油出口國組織及其盟友（OPEC+）部長據報已經初步達成協議，並同意於12月前逐步提高石油產量，並將協議延長至2022年底，惟細節尚未達成一致。增產消息不利油價，紐約原油跌力守70關，跌1.2%，報70.66美元，布蘭特期油跌0.6%，報72.67美元。

油價回落，要留意油股表現，油股亦自高位回落，如「三桶油」中海油（0883）、中石油（0857）、中石化（0386）再跌，便創逾一個月新低。

美股踏入業績高峰期，本周重點業績包括IBM、Netflix、Coca Cola、Intel、ASML等，其中Netflix將在周二公布業績。

美股道期再跌近170點 債息跌穿1.3厘

美國道指上周五最多曾倒跌339點；道指收報仍跌299點或近0.9%，標指和納指各跌近0.8%。現時亞洲時段，道指期貨再跌0.5%或近170點。美國密歇根大學消費信心指數初值，由6月的85.5急跌至7月的80.8，差過預期的86.5，消費者展望未來一年通脹急升4.8%，創2008年8月以來新高，增速快過預期的4.3%。

美股踏入業績高峰期，本周重點業績包括IBM、Netflix、Coca Cola、Intel、ASML等，除財報外，投資者可留意企業對通脹的預期，如認為成本無法轉嫁至消費者，利潤率因而受壓，反而，如成功轉嫁，則證明通脹壓力顯現。目前市場主流意見，甚或是聯儲局均認為通脹屬暫時性，美國10年期債息跌穿1.3厘，報1.265厘，創近5個月低。