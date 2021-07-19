銀色債券2021｜專家話「識買一定買銀債！」　 建議抽20至30手

【銀色債券2021年期／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】政府推出第六批銀色債券，讓年滿60歲或以上的香港居民認購，新一批銀色債券最低息率保證3.5厘，較iBond的2厘還要吸引。 專家認為，銀債基本上「零風險」，絕對值得抽，預計認購反應熱烈，在配發機制下，建議投資者可以抽20手，最終有望配發十多手。



銀債較iBond吸引，最低息率高達3.5厘。

銀色債券來到第六批，政府將認購年齡門檻，由原來的65歲以上，降低至60歲以上，即1962年或之前出生的香港人可申請，料人數多達200萬人。與iBond一樣，銀債年期為3年，每半年派息一次，一手入場費為10,000元。以最低息率保證3.5厘，假如成功抽到10手，一年已穩袋3,500元，十分和味。

與股票相比，銀債風險更低，更能為長者提供較穩定的回報，發揮保本、抗通脹的作用。同時，銀債普遍比定存息率為高，更受「食息」長者追捧。

息率遠高定存 李兆波︰值得抽的！

中大商學院高級講師李兆波直言，買銀債好過定存，因為定存好低息（較長期的港元一年定存息率普遍低於1厘），他建議︰「銀債是保守啲，但如果投資者本身已經放好多錢入銀行，其實可以買少少銀債。因為銀債是政府發行，而且風險接近零，所以銀債是值得抽的！」

至於買股收息，又恐重蹈滙豐（0005）覆轍，突然改變派息政策之餘，股價表現未算好理想，「銀債是保本，而滙豐不是保本，兩者不宜直接比較。」

3.5厘保底息「封頂」

與iBond相若，銀債與通脹掛勾，銀債最低定存息率達3.5厘，而根據香港過往30年數據，通脹率是平均3%，李兆波預期本港通脹短暫高過3.5%機會不算大，換言之，3.5厘最低息率保證，料也是銀債封頂息率。

翻查資料，2020年恒指成份股股息率是2.9厘，2019年是3.5厘，可見股票股息率大約是3厘。股票是不保本的，但銀債是保本的，所以3.5厘算是相當吸引。「在市場上，如果可收3.5厘息，又是零風險的產品，是接近沒有！」

李兆波預計銀債認購反應熱烈，投資者不妨抽20至30手。（資料圖片）

料獲分20手以下

李兆波預計銀債認購反應熱烈。參考過往經驗，銀債均獲超額認購3至4倍，料今次銀債超額認購也是相若。 以上一批為例，合共接獲約13.52萬份有效申請，認購金額高達432億元，為目標發行額的4.3倍，故最終銀債發行額由100億元增至150億元，每人最多可獲配發14手。

隨着今次發行規模和合資格認購人數增加，李兆波認為抽太多也沒有用，最多分配也可能只有十多手，「料抽20至30手差不多，動用20至30萬資金便可，最終獲分配到的銀債應該都是在20手以下。當然識買債券的人一定想買多啲！」

由於銀債不設二手市場，李兆波提醒，若投資者閒置現金不算好多，資金有限不要「抽到盡」，「買銀債這筆錢是3年都不會挪用，只能夠收息，並不設二手市場，除非賣返俾政府。投資者要留意自身會否遇到突發情況和有足夠能力應付。若買入15手，即需要15萬元。要假設無咗15萬，這幾年情況會點呢？」

不設二手市場

投資者可透過各配售銀行或指定證券經紀處理債券申請，而中銀香港及滙豐作為兩間聯席牽頭行，兩者會豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用。

債券7月20日早上9時開始認購，至7月30日下午2時申請，於8月10日發行，投資者可透過20家配售銀行和24家指定證券經紀認購，惟各間配售銀行和證券經紀就處理債券申請的收費會有所不同，例如配售銀行手續費、經紀費等雜項，投資宜留意相關細節。

有別於以往做法，為免大量債券被少數投資者集中持有，每名投資者今次最多只會獲配100手。銀債不設二手市場，但若投資者希望在到期前套現，可售回予政府，金額相等於本金連同相應累積利息。