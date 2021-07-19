最大SPAC收購告吹　PSTH放棄收購環球音樂股權

比爾阿克曼（Bill Ackman）麾下的SPAC（special purpose acquisition company）公司，Pershing Square Tontine Holdings（PSTH）在6月上旬傳出，將以40億美元的價格，從法國的大型傳媒公司威望迪（Vivendi SA）收購環球音樂（Universal Music Group）10%的股權，以完成後者的上市，並使其企業價值達到350億歐元。

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比爾阿克曼在2020年推出的PSTH為史上資金量最大的SPAC。（法新社）

但在7月19日，PSTH宣佈放棄此一收購計劃，表示在與美國證券交易委員會（SEC）討論後，其董事會決議不進行收購，阿克曼指出，SEC對這筆交易是否符合紐約證交所的規則提出了質疑，促使其放棄此次的收購決定。

阿克曼表示，現在他將尋求「傳統的」SPAC合併交易方式，除非PSTH的股東投票支持延期，否則他將僅剩18個月可以完成合並交易。

阿克曼說：「雖然我們對這一結果感到失望，但我們仍然相信 PSTH 獨特的規模和有利的結構，將使我們能夠找到符合我們業務品質、持久增長和公平價格標準的交易。」

市場對於此前PSTH宣佈收購環球音樂的股權並不滿意，自6月4日宣佈該交易後，PSTH的股價下跌了18%，多數人認為阿克曼低估了股東對該項交易的「複雜性和結構」所做出的負面反應。