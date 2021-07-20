茅台遭最大基金買家出手減持　同時無懼監管風暴加倉騰訊

隨着上半年行情結束，海外知名大基金最新持股動向也隨之揭曉。目前全球持有貴州茅台最多的基金公司——美國資本集團公布次季持倉數據顯示，資本集團旗下歐洲亞太成長基金（American Funds Europacific Growth A）和新世界基金（American Funds New World A）均減持了貴州茅台，同時還對騰訊有不同程度加倉。

而全球最大的中國股票基金——規模達130億美元的瑞銀（盧森堡）股票基金—中國機遇基金（UBS （Lux） Equity Fund China Opportunity Fund）持倉茅台按兵不動，騰訊被其減持。

持有茅台最多的基金次季減持茅台

《證券時報》報道，去年第四季，外資大基金減持茅台，一度引起茅台股價回落，今年第二季隨着茅台股價的震盪反彈，部分外資大基金又有了新的減持動作。

資本集團旗下持有茅台最多的基金為歐洲亞太成長基金，也即全球持有茅台最多的基金。這隻基金此前按月公布了其前十大持倉，但茅台未能出現在前十名單中，最新公布的季度數據顯示，該基金次季減持了貴州茅台39.51萬股。

晨星官網數據顯示，歐洲亞太成長基金第一季末持有貴州茅台694.87萬股，第二季持倉降至655.36萬股，持股市值為20.86億美元，為目前該基金的第17大權益持倉。

受市場擔憂監管風險影響，騰訊控股今年持續下挫，近期一度跌至500港元關口附近。在騰訊股價回調之際，歐洲亞太成長基金則逆勢大幅加倉，數據顯示，該基金次季增持騰訊控股幅度達28.85%，第二季末持倉2569.22萬股，持倉市值為19.32億美元。

此外，藥明生物也獲其增持，次季末持倉1.72億股，持倉市值為31.44億美元，次季增持幅度為2.96%。