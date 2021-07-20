A股千億「醫美茅」愛美客赴港IPO材料獲中證監接收

據資訊平台「e公司」7月19日報道，中國證監會當天披露，已接收愛美客《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》材料，此舉意味着擁有千億市值的A股醫美龍頭愛美客赴港上市步伐加快，未來愛美客有望成為首個「A+H」上市的醫美公司。

報道指出，愛美客是一家醫美產品生產商，位於整個醫美產業鏈上游。2009年到2016年，該公司先後上市6款注射用透明質酸鈉類系列產品以及一款面部埋置線產品，打造了逸美、寶尼達、愛芙萊、嗨體等品牌。其中，「嗨體」是中國國內首款及目前唯一獲批的頸部皺紋改善產品，自上市便成為愛美客的吸金主力。

7月12日，愛美客召開股東大會並正式表決通過了赴港上市方案。對於赴港上市的募資用途，愛美客方面表示，這次境外發行募資將全部用於公司業務發展，可能用於（包括但不限於）提升研發能力及用於內外部研發項目、國內外商業合作（包括通過授權許可引入新產品）、品牌建設、營銷能力提升、固定資產投資、進行潛在收購及投資、營運資金及一般公司用途。

對此有業內人士指出，隨着中國國內醫美賽道逐漸擁擠，愛美客選擇此次二次上市，主要是希望拿到更多融資，以應對日益激烈的外部競爭，其競爭對手包括玻尿酸巨頭華熙生物與昊海生科。