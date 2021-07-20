港股全日跌230點重上250天線　恒大、恒大汽車續插逾一成

變異新冠病毒擔憂引發起避險浪潮，美國10年期國債息率觸及2月份來最低，美國10年期國債債券收益率收報1.18%。隔晚歐美股市急挫，惟今早道指期貨反彈約150點，港股昨日亦急挫逾500點後，「黑期」今早最新僅跌約80點在27360點附近，今天港股表現又如何？



【16:10】港股重上250天線

港股連跌兩日累計745點，恒生指數全日跌230點或0.84%，收市報27259點；恒生科指跌94點或1.27%，收報7337點；恒生國指收報9864點，跌93點或0.94%。大市成交額達1,395.35億元。

全日焦點恒大系曾插水，中國恒大（3333）全日插10.23%，收市報7.37元；恒大物業（6666）則升0.15%，收報6.74元；恒大汽車（0708）收報14.3元，瀉11.18%；恒騰（0136）倒升1.73%，收報4.12元。

重磅科技股中，阿里巴巴（9988）全日微升0.1%，收市報202.8元；騰訊（0700）收報542.5元，跌1.27%；美團（3690）跌0.36%，收報275.2元；小米（1810）收報27.6元，跌1.8%。

銀行股滙豐（0005）全日大跌1.64%，收市報42.05元，渣打（2888）跌2.6%，收報45.1元，中銀（2388）跌1%，收市報25.1元。

油價受壓亦拖累油股，中石油（0857）全日收報3.24元，跌3.6%，中海油（0883）收報7.84元，跌1.8%，中石化（0386）跌2.7%，收報2.73元。

【12:28】港股半日挫325點

新冠肺炎疫情在全球反彈，引發投資避險情緒。港股仍未止跌，今早更失守27200點，與科技股仍未轉勢不無關係。其中股王騰訊（0700）僅險守540元。恒指中午收市報27168點，跌325點，國指最新報9811點，跌146點，科指報7310點，跌121點，成交額為734.7億元。

騰訊（0700）中午報541元，跌1.5%，阿里（9988）中午收市報201.4元，跌0.6%，美團（3690）中午收市報274元，跌0.8%，小米（1810）報27.45元，跌2.3%。

銀行股亦處於弱勢，滙豐（0005）跌1.9%，中午收市報41.95元，渣打（2888）跌2.7%，報45.05元，中銀（2388）跌1%，中午收市報25.1元。

油價下挫累及能源股股價下跌，中石油（0857）報3.16元，跌6%，中海油（0883）報7.69元，跌3.6%，中石化（0386）跌3.3%，報3.54元。

濠賭股同樣捱沽，銀娛（0027）跌2.8%，報56.05元，金沙（1928）跌2.7%，報29.3元，永利（1128）跌1.8%，報11.1元。

恒大（3333）再度急瀉，今早曾失守7元，中午收市報7.03元，跌14.4%，恒大物業（6666）報6.51元，跌3.7%。

【10:51】港股暫企穩27400點

港股暫時企穩27400點，最新報27417點，跌72點，國指最新報9907點，跌50點，科指最新報7398點，跌33點。

恒大（3333）股價未見起色，曾失守7元，最新報7.13元，跌13.2%。

【10:16】恒指觸及27300水平

恒生指數再轉跌近200點，最新報189點或0.7%，報27300點。

恒大汽車（0708）插水，低見12.72元，最新報13.4元，仍跌16.77%。

【09:50】「三桶油」隨油價向下

恒指倒升19點或0.07%，報27509點。恒生科指報7454點，升22點或0.31%。

ATM倒升，騰訊（0700）升0.9%，報554.5元；阿里巴巴（9988）漲1.7%，報206元；美團（3690）揚0.7%，報278.2元。

中國恒大（3333）瀉近一成，報7.42元；恒大物業（6666）倒跌4.6%，報6.42元；恒大汽車（0708）插11.9%，報14.18元。

「三桶油」隨油價向下，中石油（0857） 跌3.9%，報3.23元；中海油（0883） 跌2%，報7.82元；中石化（0386） 跌2.7%，報3.56元。

【09:20】恒生指數低開93點

恒生指數低開93點或0.34%，報27395點。恒生科指低開28點或0.38%，報7403點。恒生國指開報9939點，跌18點或0.19%。大市暫成交額22.01億元。

科技股騰訊（0700）低開0.09%，報549元；阿里巴巴（9988）高開0.69%，報204元；美團（3690）跌1.4%，報272.4元；小米（1810）平開，報28.1元。

金融股方面，滙豐（0005）續跌2%，報41.9元；港交所（0388）亦跌0.4%，報520元；友邦（1299）跌0.27%，報92.75元。

恒大系昨日大挫，中國恒大（3333）續跌2.3%，報8.02元；恒大物業（6666）開升0.45%，報6.76元；恒大汽車（0708）平開，報16.1元。

盈喜股方面，華潤啤酒（0291）高開3%，報69.5元。