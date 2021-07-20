恒大破底再暴跌13%創四年低　專家：沽出時機已過　勿沾手恒大系

恒大股價再度破底，市值跌穿1,000億元，並創四年低。恒大今早再暴跌13%，報7.13元。第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時認為，恒大存款被凍結的金額不算多，但市場擔心資金鏈的問題，「內房著重資金周轉能力，目前凍結存款一事令人擔憂後續消息，以及擔心銀行減弱對貸款支持」。



恒大股債雙殺，觸發點來自其存款被凍結。據江蘇省無錫市中級人民法院裁定書內容表示，廣發銀行申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。

恒大回應有關消息稱，宜興市恒譽置業有限公司為公司旗下項目公司，與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元到期日為明年3月27日。恒大表示，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

面對持有恒大的投資者如何是好，葉尚志指，恒大股價自年初反覆下跌，在操作上已錯過了沽出機會，目前風險正在釋放，不排除股價繼續尋底，「現時價位比較尷尬，宜待反彈後減持。無貨者則不宜撈底」。

葉尚志指，恒大股價自年初反覆下跌，在操作上已錯過了沽出機會，目前風險正在釋放，不排除股價繼續沉底。（資料圖片）

曾傳萬科金茂收購其恒大項目資產

7月初，有內媒引述消息指，萬科（2202）及金茂（0817）收購其恒大項目資產包，金茂又擬以戰略投資者的形式入股恒大，雙方已進行數輪談判，但具體是做財務投資還是涉及其他項目合作則待定。不過，恒大否認其事。

另外，昨日恒大兩個住宅項目網簽交易遭暫停。湖南省邵陽市住建局通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。

恒大物業昨發盈喜，預期上半年盈利按年大幅增長70%左右。

葉尚志：未聽聞為解財困而出售恒大物業

早前內房發展商藍光發展因財困而將旗下物業管理公司藍光嘉寶（2606）出售予碧桂園服務（6098），問及市場有否風聲指，恒大同樣有意將恒大物業（6666）出售以盡快走出財困，葉尚志則表示未有聽聞公司有此取向。

恒大物業昨發盈喜，預期上半年盈利按年大幅增長70%左右，主要是由於物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長，以及積極採取標準化運營和智慧化服務，帶動綜合盈利能力提升。

不過，葉尚志指，雖然恒大物業發盈喜，惟受母公司業務發展，恒大物業同樣不宜沾手，策略與恒大一樣。至於恒大汽車（0708），他指，電動車競爭不少，同樣未宜沾手。

6月底，恒大淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅線」變綠，而有息負債降至約5,700億人民幣。（中新社）

一條紅線變綠 有息負債降至「5字頭」

一直被「三道紅線」緊箍的恒大，去年3月，恒大宣布實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，今年6月初，恒大董事局主席許家印在戰略合作伙伴年度交流會上曾表示，「到今年6月30日，恒大有息負債總額將降至5字頭，至少實現一條紅線變綠。」

《彭博》引述消息人士報道，中國國務院金融穩定發展委員會已與中國恒大主席許家印在6月底會面，要求其儘快化解債務困境，避免引發金融風險。而人行等監管機構亦曾約談過恒大，督促其加快出售資產、削減債務並及時償還負債。

結果，6月底，恒大淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅線」變綠，而有息負債降至約5,700億人民幣。

惠譽和穆迪下調恒大評級。（中新社）

惠譽穆迪下調恒大評級

不過，6月中旬，惠譽國際下調內房商恒大集團長期外幣發行人違約評級，由「B+」下調至「B」，評級展望「負面」，其指減債計劃存在重大執行風險，也可能對公司的中期業務產生負面影響。其後，穆迪又將恒大評級降至B2，又指出儘使恒大降低債務以增強財務穩定性，惟在未來12至18個月仍有大量到期債務及可贖回債券要應付。