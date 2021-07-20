恒大股債雙殺憂內銀受累　呢間銀行創5年低　摩通批信貸風險高

中國恒大（3333）一連兩日急跌，最新股價創四年新低，觸發點在於上日廣發銀行向法院請求凍結恒大旗下銀行存款1.32億元人民幣（下同），或查封、扣押其他等值財產。市場憂心恒大本已經債台高築，一旦廣發銀行的舉動，引發其他銀行仿效，將變相「封死」恒大的貸款之門，令資金鏈再現危機。

另一個牽連更廣泛的擔憂，在於一旦恒大的貸款被視為不良貨款，對其他有份向恒大放貨的內銀的資產質素，料造成負面影響。投行摩通指出，民生銀行（1988）的信貨風險正因而升溫。

市場憂心恒大本已經債台高築，一旦廣發銀行的舉動，引發其他銀行仿效，將變相「封死」恒大的貸款之門(資料圖片)

湖南兩項目獲批恢復銷售

另外，恒大在湖南省的兩個住宅項目，一度遭湖南省邵陽市住建局要求暫停預售許可。不過，在一日之內情況有變，今日下午，南邵陽市住房和城鄉建設局，決定恢復恆大華府、恆大未來城項目預售許可。事件支持中國恆大股價短線反彈，現時跌幅收窄至7%。

不過，該兩個項目，在今年1月至7月13日以來，成交金額分別為2.9億元及2.38億元，對比恒大今年上半年的合約銷售金額達到3567.9億元而言，份額不至於太大。因此，現時投資者關注重心，仍將會放於恒大整體的貸款能力之上。

資料來源：摩通 ；佔比按銀行對房地產貸款/總貸款計算

股價急跌風暴 源於廣發行要求凍結資產

今次恒大的債務風暴，起點在於上日廣發銀行宜興支行，以「情况緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害為由」，向法院申請訴訟前財產保全，請求凍結中國恒大旗下的宜興市恒譽置業、恒大地產集團銀行存款1.32億。

固然，1.32億元，對於一間單在今年上半年，銷售額已經達到3567.9億元的內房恒大而言，可謂微不足道，不過，事件卻是一石激起千重浪，對恒大的股價及債券價格帶來沈重打撃。(事件對恒大系股價影響及即時投資部署，請參看今早的文章：恒大破底再暴跌13%創四年低 專家：沽出時機已過 勿沾手恒大系)

倘若廣發銀行將恆大的貸款，歸類為不良貸款，並記入中國人民銀行信用評分系統，將可能會引發其他銀行下調恆大的貸款比重。﹙路透社﹚

恒大聲明將起訢廣發行

雖然恒大已經發聲明，直指向廣發銀行的貸款到期日是明年3月，並會對廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，依法起訴，不過，並未能令到股價止跌，原因是投資者憂慮其他銀行，會否因廣發銀行的舉動，而重新審視現時對恒大的貸款條款，從而推高恒大在銀行的融資難度。

倘廣發行將貸款歸類為不良貸 恒大借錢難度勢加重

投行摩通表示，從恒大的聲明回應來看，相信恒大並未有逾期貸款。然而，若果公司違反了部分的貸款條款﹐銀行要求收回貸款(Call loan)的情況其實並不罕見的。

要注意，倘若廣發銀行將恆大的貸款，歸類為不良貸款，並記入中國人民銀行信用評分系統，將可能會引發其他銀行下調恆大的貸款比重，令到恒大重續貸款時面臨挑戰，並增加流動性風險。

同時，不應輕視的是，恒大的銀行貸款規模，據統計達到2750億元，一旦恒大的貸款被歸類為不良貸款，對有份向恒大貸款的一眾內銀，資產質量將會受負面影響。

摩通指出，一眾銀行股中，現時以民生銀行的信貸風險最高。（路透社）

民行股價破底 創逾五年新低

摩通指出，一眾銀行股中，現時以民生銀行的信貸風險最高，原因是民生銀行對恒大的放貸規模，佔該銀行的貸款組合佔比最高，而且民生銀行的稅前資產報酬率(ROA)偏低。

據該行統計，民生銀行對恒大的放貸規模，佔民生銀行總體貸款的0.8%。雖然0.8%看似是一個不大的佔比，不過此比率已經是一眾內銀中最高。排名第二高的是光大銀行，其對恒大的放貸規模，佔該銀行總體貸款的比率不足0.4%。

更有一項數據可反映民生銀行對內房貸款問題的敏感度高。現時民生銀行對內房產業的放貸總額，佔總貸款額接近12%，是一眾內銀中，對房地產業貸款佔比最多的一間。(詳見附表)

從股價表現看，近期內銀股板塊普遍跟隨大市急跌。今日民生銀行股價下跌逾2%，跌幅較四大內銀介乎0.7%-1.6%的跌幅為高。現時，走勢上民生銀行的股價正處於尋底格局，低位暫見3.59元，為2016年2月以來的逾五年低位。