騰訊估值跌穿中美貿戰底部　阿里估值不再破底成亮點│財經評論

自從中國強力監管後，中資科技股便不斷沉底，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood更表示，由於中國政府正收緊對科技行業的監管，中資科技股估值下調未完結。不過，從估值上看，騰訊（0700）、阿里（9988）經已跌至吸引水平，長線投資價值顯現。



Cathie Wood指，從估值角度來看，中資科技股估值已出現調整，估值很可能會持續於低位，並有機會繼續下跌，而旗下Ark Innovation ETF（ARKK）基金持有的中資科技股比重已由2月時的8%，減持至不足1%。

事實上，自從去年6月科技股彈起，騰訊由410.4元起步，最多升至775.5元，升幅達89%。現時自高低位計，最多回落約34%。值得留意的是，跌至目前542.5元，騰訊市盈率創近三年低位，估值更跌穿中美貿戰底部。據彭博資料，現時市盈率已跌至24倍，估值實在是十分便宜。

Cathie Wood指，由於中國政府正收緊對科技行業的監管，中資科技股估值已出現調整，估值很可能會持續於低位，並有機會繼續下跌。（資料圖片）

摩通：騰訊目前估值合理且吸引

騰訊將於8月18日發布中期業績，摩通指，投資者已充分了解騰訊今年的投資戰略，又指未來6至12個月股價將主要受監管環境變化及公司長期盈利能力所影響，強調目前內地對行業監管壓力是否已過去現時仍屬言之過早。

不過，摩通認為公司目前估值屬合理及吸引，屬市場上少有的長遠可持續增長的股份，又預期騰訊明年新業務將開始產生收入貢獻，盈利增幅將恢復至20%以上，利潤率亦預期有所改善，料明年預測市盈率為34倍，目標價降至710元，維持「增持」評級。

騰訊市盈率已跌至24倍，跌穿中美貿戰底部。（資料來源：彭博）

阿里似當年亞馬遜 估值不再破底為亮點

阿里巴巴跌浪更長，阿里巴巴去年6月194.3元起步，於去年10月28日最高見309.4元，累升59.3%。可是，自螞蟻集團未能上市後，阿里便見頂回落，並反覆下跌。市場下調阿里巴巴估值，阿里接着進行長達近九個月的跌浪，期間更一度跌穿200元關口，自高低位計，累跌38.6%。但現時以EV/EBITDA看，已是在低位橫行，估值同樣便宜。

回顧亞馬遜（美：AMAZ）發展，在2014年至2018年，亞馬遜主打的電商及雲業務Amazon Web Services（AWS）開始進入成熟期，惟公司未太急於將所得的收入變現，反而加大投放入雲業務。同時，其股價不斷破頂，由於公司僅錄得低盈利數字，令市盈率高企，市場繼而轉用EV/EBITDA來衝量其估值。

阿里巴巴表明計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。此情況尤如當年的亞馬遜，目前阿里的電商業者經已成熟，以基礎設施即服務（IaaS）為重心的阿里佔據不少數據中心，雲業務亦開始錄得盈利。公司預計2022財年年度總收入將會超過9,300億元民幣，按年升近三成。

從EV/EBITDA看，阿里的估值已跌至25倍水平，而不再破底，這或意味市場不再下調其估值，相信螞蟻集團和監管風險已大致反映，長期投資價值顯現。

阿里巴巴被罚后，引发市场震动。（Reuters）

美團新興業務多 難界定估值高低

至於美團（3690），受惠新冠疫情，去年外賣業務火速發展，其股價由146.7元大升2.1倍至460元高位，其後，自高低位最多回落47.1%，是ATM之中跌幅較多的股份。估值方面，美團卻較難作準，因公司近兩年才扭虧為盈，盈利基數又低，今年又加大投資社區團購，故未能以市盈率及EV/EBITDA來作參考。

因此，較好的估值方法是用SOTP（Sum of the parts），以綜合不同業務的價值而得到公司價值和目標價。惟公司新興業務多，盈利走向較為浮動，未能界定估值高低。

估值便宜卻欠催化劑 回升只是時候問題

當然，監管未明繼續成為股價一大受壓因素。不過，科網股現時估值便宜，如果目前欠缺催化劑，但公司營運能力無問題，重拾盈利動力是時間問題，事實上，既然價位合適，更應部署吸納策略作長線投資。