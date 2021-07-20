《財富》中國500強最賺錢公司揭曉　首十家公司年賺1.74萬億人幣

7月20日，2021年《財富》中國500強排行榜發布，在盈利能力方面，與去年情況相同，榜單上最賺錢的10家公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團控股有限公司（第六）、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司（第五）。這十家公司在2020年的總利潤約為1.74萬億元人民幣，超過全部上榜公司利潤總和的40%。

2021年《財富》中國500強最賺錢的40家公司中，騰訊位列第五。（Reuters）

據財富中文網7月20日發布的消息，2021年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到53萬億元人民幣，較去年增長5%；淨利潤達到了4.3萬億元人民幣，較去年增長約2%。和上一年的榜單相比，今年上榜公司營收和淨利潤漲幅均大幅下降。

2021年上榜公司的年營收門檻接近174億元人民幣。受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2021年的上榜公司年收入門檻相比去年近178億元人民幣的門檻降低了2.3%。

2020年中國國內生產總值（GDP）突破100萬億元人民幣，2021年榜上500家上市公司的收入總和達53萬億元人民幣，超過了中國當年GDP的一半。

2021年榜單前三的格局並未改變，榜單頭部公司依次是：中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民營上市企業京東和阿里巴巴的排名均有提升，其中京東昇至第11位，阿里巴巴名列第14位。

2021年一共有31家新上榜和重新上榜公司，其中貝殼首次上榜，並以704.8億元人民幣的總收入排名第164位。農夫山泉也首次上榜，並以約228.8億元人民幣的營收位列第421位。

7月20日，2021《財富》中國500強最賺錢的40家公司榜單公布。（微信@財富中文網）

在盈利能力方面，與2020年情況相同，最賺錢的10家公司除了幾大商業銀行和保險公司之外，仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤約為1.74萬億元人民幣，超過全部上榜公司利潤總和的40%。

此次，《財富》中國500強中共計有26家上市公司未能盈利，虧損總額約1,675億元人民幣，為上一年的兩倍。居虧損榜首位的是海南航空，虧損額超過640億元。同樣因為受疫情影響，另外三家航空公司，中國國際航空、東方航空、南方航空位列虧損榜第2至4位。這4家航空公司共計虧損超過1,010億元人民幣。

在所有上榜公司中，位居淨資產收益率（ROE）榜榜首的是牧原股份，得益於2020年豬肉價格的走高，該公司ROE接近54.5%。ROE榜第二位是剛剛重組改名的冠捷電子，ROE超過49%。ROE最高的10家公司中房地產企業佔了5家，其中仁恆置地集團有限公司ROE為35%，位居ROE榜第三。