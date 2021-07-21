國務院著手監管其他平台　美股大反彈惟港股未言穩│財經評論

美股出現報復式反彈，上日急瀉725點的道指，周二回升549點或1.6%，報34511點，然而，國務院出招，著手監管醫藥、公用事業、建材、教育培訓等方面的不正當競爭行為，恐打壓市場氣氛。



道指昨大力反彈，標指力守50天線（約4242點）回升1.52%，幾乎收復了周一失地，並回補下跌裂口，納指亦急彈1.6%。然而，美股昨日雖大彈，但恒指夜期卻無明顯回升，只升65點。

中國監管向其他板塊方面著手，國務院辦公廳印發《全國深化「放管服」改革着力培育和激發市場主體活力電視電話會議重點任務分工方案》（以下簡稱《分工方案》），對深化「放管服」改革優化營商環境工作進行部署。《分工方案》明確了五方面共25項重點任務，當中提到，要依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。中資科技股早已被監管打壓，如其他板塊同樣受大力監管，對整體市場氣氛將有所打撃。

國務院出招，明確就五方面共25項重點任務，其中，要依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法。（資料圖片／余俊亮攝）

藥明生物再被大股東減持 三孩政策出台

個股方面，藍籌股藥明生物（2269）大股東WuXi Biologics Holdings Ltd（WBH）年內第三度出手配股減持，並以每股129元，向市場配售8,000萬股或1.89%公司股份，配售價較昨日收市價138元折讓6.5%，料套現103.2億元。

此外，三孩政策出台，國務院正式發布《決定》，就優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消社會撫養費等製約措施、清理和廢止相關處罰規定，配套實施積極生育支持措施等作出規定。可留意三孩概念股，如錦欣生殖（1951）、中國飛鶴（6186）、H&H國際（1112）等。

長汽預期今年上半年中期盈利34.98億元人民幣，按年增長2倍。（路透社）

長汽中期盈利增2倍

中國汽車工業協會披露，今年上半年中國汽車商品進出口情況，期內中國汽車商品進出口金額均呈較快增長。上半年中國汽車商品進出口總額991億（美元．下同），按年飆升61.3%。其中，汽車商品進口金額483.2億元，上揚56.5%；汽車商品出口金額507.8億元，增加66.2%。

同時，長汽（2333）公布中期業績快報，預期中期盈利34.98億元（人民幣．下同），按年增長2倍，營業總收入621.6億元，按年升73%，主要原因是整車銷量及毛利增加所致。長汽近期沿20天線（約26.5元）上升，表現硬淨，值得留意。